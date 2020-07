“Ne govorim hrvatski jezik, tako da nisam ni znao što pjevam ni od kojeg pjevača.” navodi svjetski poznati vratar.

Proslavljeni njemački nogometni vratar i kapetan slavnog Bayern Munchena Manuel Neuer stigao je na odmor u Hrvatsku.

Prije nekoliko dana on je svratio do Gata, mjesta u sastavu Omiša. Tamo se odlučio osvježiti u jednom kafiću, a izazvalo je to oduševljenje među posjetiteljima. Platio je “turu” pića za cijeli kafić, podijelio autograme i fotografirao se s ljudima te se na kraju za uspomenu potpisao na vrata kafića.

Neuer je zaigrao i vaterpolo s mještanima, a posebnu je pozornost privukla njegova izvedba pjesme “Lijepa li si” čija je snimka okružila Hrvatsku, ali i Europu.

Nije prošlo bez ikakvih reakcija u Njemačkoj na tu Neuerovu pjesmu. Brzo su Nijemci svog najboljeg vratara optužili da je pjevao “fašističku” pjesmu.

Žestok je u kritikama bio najpoznatiji njemački list Bild koji tvrdi da Neuer na snimci pjeva pjesmu desnih ekstremista odnosno, kako oni to nazivaju “Skandal-benda”. Na istu temu članak piše i portal Goal.com. koji izlazi sa sličnim naslovom i tezama.

‘Nisam ni znao što pjevam’

Naime, Goal piše kako je “hrvatski bend Thompson nazvan prema svom osnivaču Marku Perkoviću koji je pušku Thompson nosio u Domovinskom ratu”. Također, naglašavaju da je domoljubna pjesma koja je izašla 1998. godine, a da je Thompson poznat po slavljenju ustaša, a time i odobravanju ubijanja Srba i Židova. Neuer je nedugo zatim poslao poruku njemačkim medijima Sport1 i Bildu.

“Ne govorim hrvatski jezik, tako da nisam ni znao što pjevam ni od kojeg pjevača.” navodi svjetski poznati vratar.

Ne treba ni napominjati da je ova njegova izvedba izazvala burne reakcije u Srbiji. Pogledajte neke naslovnice:

Posjetio Pelješac

Inače, Neuer je cijeli jučerašni dan proveo na Kobašu na Pelješcu gdje je posjetio restoran Gastro Mare poznatog ugostitelja Antonija Bjelančića gdje je uživao i delicijama, ali i privezao svoju iznajmljenu jahtu u kojoj je noćio, piše Dubrovački dnevnik.

Osim toga, uživao je u kamenicama te išao u obilazak solane u Stonu. Prije posjeta Pelješcu, uživao je na Šipanu. Inače, Neuer je veliki zaljubljenik u Dubrovnik u kojem je bio lani.