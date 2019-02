Splitski novinari u svojim arhivama pronašli članke sa sličnim slučajevima

Nakon huliganskog ispada koji se dogodio u subotu na splitskoj rivi, većina građana Splita izrazla je zgražanje, pa iako su pojedinci pokušali pronaći razlog da se napadaju drugačiji zbog obilježja na odjeći koji im se ne sviđa, većina civiliziranih građana “grada pod Marjanom” zgroženi su viđenim. Prema onom što se da iščitati iz medija, u obranu grada Splita, onog normalnog Splita koji za sebe tvrdi “nismo mi takvi” i kako “to nije Split naših očeva i djedova“, stalo je dosta ljudi…

VIDEO: Napadnuti igrač VK Crvena zvezda u Splitu. Oko njega su bili građani. Policija ga je ubrzo odvela.

Nije ovo prvi takav slučaj

Međutim, nije ovo prvi takav slučaj. Tim povodom, splitski su novinari u svojim arhivama pronašli članke sa sličnim slučajevima. Portal Morski.hr, tako, piše kako je povijest bacanja u more Beograđana, njihovih automobila, ali i Zagrepčana i Riječana, stara najmanje pola stoljeća. Poznate su te i takve priče…

Incident u Splitu: Nasred rive napadnuti mladići (vjerojatno navijači) Crvene zvezde. Jedan se spasio skokom u more. Čuo sam gdje govori: "Da nisam skočio u more ubili bi me". Stigla i policija, čeka se njihovo službeno očitovanje o svemu.

Slobodna Dalmacija, pak, 2003. godine vadi članak u kojem se autor prisjeća sraza Hajduka i OFK Beograda 1969. godine koji je prekinut u 52. minuti kod rezultata 2-2 nakon što se glavni sudac Pavle Ristić u jednom trenutku kao pokošen srušio na zemlju. Dosuđen je rezultat od 0-3 na štetu Hajduka koji dugo vremena nije želio priznati što se stvarno dogodilo. Glavni tajnik Hajduka Marko Vušković na klupskoj skupštini otkrio je to napokon i otkrio:

Gurnuli su autu u more i pjevali ‘Kud plovi ovaj brod’

“Dogodile su se velike demonstracije poslije te utakmice. Na Rivi su u moru završili automobili BG-tablica. Sjećam se jedne slike; gurnuli su autu u more i gledajući kako neko vrijeme pluta površinom okupljena gomila je pjevala u to vrijeme poznati hit Sergija Endriga ‘Kud plovi ovaj brod’. Bilo je tu automobila beogradskih vlasnika ali i rent-a cara. Tako su jednom našem Amerikancu na krivom ni dužnom bacili auto u more, sa robom i svim stvarima”, podsjeća Morski.hr putem izjave Vuškovića, a u tekstu se mogu vidjeti i stare arhivske fotografije prevrnutih automobila kao i one njihovih izvlačenja iz mora …

Policija potvrdila: Na rivi su napadnuti igrači vaterpolskog kluba Crvena zvezda. Igrač koji se spasio skokom u more odbio liječničku pomoć. Za napadačima se traga.

Iako je utakmica Hajduk – OFK Beograd najprije registrirana rezultatom 0:3 kasnije je odluka promijenjena i ostalo je 2-2, a “slučaj šišmiš” kasnije se izvlačio svaki put kad bi Hajduk bio upleten u neki do kraja nerazjašnjeni incident“, navodi citate iz Slobodne Forum hrvatskih integralista, javlja portal Morski.hr.

Tad nisu letjeli samo automobili i ljudi u more, nego su letjele i cigle. Riva je izgledala kao u ratnoj zoni, a za ovo postoje i fotografije u arhivskoj građi. Ovakvi izgredi, stoji u tekstu, nastavljaju se i u desetljeću poslije, pa se u nedatiranom članku koji su novinari Morskog.hr-a dobili, prema dobi izgrednika se da zaključiti kako se radi o drugoj polovici 70-ih ili prvoj 80-ih. Novine pišu o “divljanju izgrednika“, a grupica razbijača napala je ni manje ni više, nego učenike. Napali su autobus iz Zvornika, neke bacili opet u more, a za “pozdrav iz Splita“ pobrinuli su se kamenovanjem vlaka na putu za Beograd. Šamarali su ih i tukli nogama, što je jedan od uhvaćenih od organa reda i priznao, pa se opravdao da je sličan tretman i on dobio prethodno u Beogradu.

Mladića iz Fužina 1999. pretukli huligani i bacili ga u more

Spominje se i slučaj koji se u Splitu dogodio 25. travnja 1999. Naime mladića iz Fužina u Gorskom Kotaru jednostavno su pretukli huligani s navijačkim obilježjima Hajduka i bacili ga u more. Problem je eto bio, što ne govori dalmatinskim dijalektom.

Na kraju u tekstu autor priču zaključuje riječima:

“Dakle, ‘februarsko kupanje’ kojeg u sramotnoj poruci ‘Delije drage, sad bre pričajte kakvo je more u februaru’ spominje Martin Pauk, gradski vijećnik u Splitu i član stranke Neovisni za Hrvatsku, nije započelo ovim nemilim događajem. “Februarsko kupanje” u Splitu ima povijest staru barem pola stoljeća. Nimalo Splitu ni Splićanima na čast”.

Napadnuti zbog obilježja Zvezde

Vaterpolisti Dušan Vasić, Miloš Maksimović i Aleksandro Kralj sjedili su u jednom splitskom kafiću uoči utakmice koja se u subotu trebala odigrati protiv domaćeg Mornara. Konobar je uočio da ispod civilnih jakni imaju trenirke s obilježjima Crvene Zvezde.

Došlo je do rasprave, a sportaši su odlučili promijeniti kafić. Ubrzo nakon ovog događaja pojavili su se huligani od kojih su neki imali i metalne šipke i teleskope. Krenulo je natjeravanje. Vasić i Maksimović su, prema medijskim izvještajima dobili nogom u leđa te su pobjegli. Kralj se, međutim, od napadača spašavao skokom u more. Čitav slučaj odjeknuo je regijom, a o njemu pišu i svjetski mediji.