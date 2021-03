‘A onda su Alcatraz demolirali i pobunu ugušili u krvi’

U Srbiji se nastavljaju češljanja, a samim time i uhićenja beogradskom podzemlju koje je tamo usko vezano s navijačkom supkulturom. Pa su tako policajci, nakon uhićenja Veljka Belivuka, vođe navijačke ekipe unutar Grobara koji se zovu Principi (‘Iz principa’) i koja vodi tribinu Jug, uhitili i vođu “Alcatraza”, Damnjana Šobića (38).

OTKRIVA SE KRIMINALNA MREŽA JEDNOG OD NAJOPASNIJIH LJUDI SRPSKOG PODZEMLJA: Priveden prvi čovjek srpskog nogometa

Alcatraz nekad vodeći Grobari

Alcatraz je nekad bila vodeća ekipa unutar Grobara, ali dolaskom Aleksandra Stankovića poznatijeg kao Sale Mutavi i njegove desne ruke i čovjeka od najvećeg povjerenja Veljka Belivuka zvanog Velja Nevolja na tribinu, na koju su došli kao osiguranje nekim članovima Alcatraza, stvar je počela unutar grupe mijenjati se…

Kako je Belivuk u svojem jedinom intervjuu rekao, uvidili su da mogu vladati i to su napravili, preuzeli tribinu Jug sa svojom ekipom, osnovali Janjičare, i Alcatraz praktički poslali u ropotarnicu grobarske povijesti. Uz to, ova navijačka ekipa doživjela je i svojevrsni pad poslije ubojstva Bricea Tatona 2009. godine, navijača iz Tolousea. Za njegovo ubojstvo bili su okrivljeni upravo pripadnici “Alcatraza”, a među njima su bili ubijeni Kića i Đorđe Prelić. Alcatraz se našao na udaru policije.

Direktna veza Alcatraza i ljudi iz vrha državne vlasti

Luftika.rs piše kako je direktna veza “Alcatraza” i ljudi iz vrha državne vlasti bila jasna 2012. godine kada je jedan od vođa, Aleksandar Vavić, široj javnosti postao poznat upravo nakon proslave u izbornoj noći 2012. godine.

Tada je organizirao slavlje u stožeru SPS-a, gdje je doveo svirače i palio baklje pored Ivice Dačića. U tom trenutku, Vavić je bio osuđen na godinu dana zatvora jer je u siječnju 2005. godine ozlijedio nožem Stefana Gajića, a protiv njega vodilo se 12 kaznenih postupaka.

Inače, najistaknutije vođe “Alcatraza” bili su Ljubomir Marković Kića, Miloš Radosavljević Kimi, Aleksandar Vavić, Nikola Dedović, Đorđe Prelić, Damjan Šobić. Najviše dominiraju Starim gradom, odnosno Dorćolom, ističe se u srpskim medijima.

Razlog likvidacije

Ljubomir Marković Kića ubijen je nepune dvije godine nakon izlaska iz zatvora. Izrešetan je u Šumicama nedaleko od balona u kojem je igrao nogomet. Razlog likvidacije je navodno bilo to što je planirao oformiti novu navijačku ekipu unutar Grobara. Sve je isplairao s Goranom Klještanom, zvanim Boske, vođom navijačke ekipe Shadows.

Formiranje ekipe, stoji u tekstu Luftike.rs-a, poremetila je smrt Gorana Klještana, koji je preminuo u teretani od srčanog udara. Bosketovu ulogu trebao je preuzeti njegov brat Darko i s Markovićem osnovati novu ekipu..

Formiranje te ekipe bi utjecalo, tvrde Srbi, na druge na Južnoj tribini, jer bi se tako razbila njihova “vojska” koja je spremna na – sve a koju je vodio kriminalac a ne navijač Belivuk, te se to navodi kao mogući razlog likvidacije. Kićin ubojica, naime, nikada nije uhvaćen…

Rat započeo dovođenjem Splićana kao plaćenika u borbi za prevlast za tribinu Jug

Radeta Petrovića, jednog od vođa navijačke ekipe Partizanovci, koji se protiv Principa bore za prevlast, su Belivuk i članovi njegove ekipe“posjetili” u jednom beogradskom kafiću i natjerali da u kameru kaže da su Kimi i on “izdali Partizan…”. Ovaj rat započeo je kada su Petrović i Kimi pokušali osvojiti južnu tribinu dovođenjem Splićana kao plaćenika koji su poslužili kao udarači, što se završilo krvavo i vrlo porazno za njih, iako je oporba u prvom naletu potisnula vladajuće, dok se ovi nisu sredili i brojčano superiorniji krenuli u protuudar. Splićani nisu bili jedini naravno, bio je tu i jedan Bugarin, Grk i naravno domaći Srbi koji su bili većina među pobunjenicima.

Šest hrvatskih državljana iz Splita sudjelovalo je u velikim neredima i to je najjače odjeknulo u ovom slučaju. Od kud Hrvati u ratu za prevlast među Grobarima? Pitali su se tada svi. No, doznalo se kako su dečki za to bili plaćeni.

Bitno za spomenuti kako se dovedeni polukriminalci i borci iz raznih klubova po Splitu ne dovode i nemaju nikakve veze s Torcidom. Nitko od njih nikad nije bio dio nikakve ekipe unutar Torcide.

Pobunjenici su pometeni s tribine, osramoćeni, isprebijani, skinuti do gola i zapaljeni bakljama, te tako doslovno izbačeni na tartan stazu. Javnost se tog 12. prosinca 2017., a i danima nakon, zgražala scenama isprebijanih tijela među kojima su bili i hrvatski državljani, poniženi na stadionu Partizana.

“A onda su Alcatraz demolirali, i pobunu ugušili u krvi, “iz principa”, naslov je i zaključak srpskog medija.