ŠOKANTNA SITUACIJA S POLJUDSKOG DERBIJA: Policajci Hajdukovom povjereniku za navijače psovali obitelj i vikali da je go*no, jedan ga htio i udariti

Još dugo će se vući repovi subotnjeg derbija između Hajduka i Dinama 0-0 na Poljudu kada je teško ozlijeđen vatrogasac, kojem je topovski udar sa “sjevera” eksplodirao u ruci, a u kojem je i pred kraj susreta Adam Gyurcso pogođen kamenom u glavu s istočne tribine.

Na površinu izašla nova, šokantna situacija s derbija

Sad je na površinu izašla nova, šokantna situacija koja se dogodila na Poljudu. Naime, vidno šokiranog vatrogasca krvave ruke, a nakon što mu je pirotehnička naprava pukla, prema vozilu Hitne pomoći vodio je Hajdukov povjerenik za navijače Kristian Petric, kada je došlo, prema neslužbenim informacijama Slobodne Dalmacije, do verbalnog, pa čak i pokušaja fizičkog napada prema njemu, i to od policajaca.

Kolega policajca spriječio da udari povjerenika za navijače

Naime, navodno su mu dvojica policajaca u uniformi, vidjevši prizor okrvavljenog vatrogasca, počeli vikati da je on kriv za to, psovali su mu obitelj, vikali da je go*no, a u jednom je trenutku jedan od njih krenuo udariti Hajdukovu službenu osobu za navijače šakom s leđa. No, u tome ga je, doznaju u Slobodnoj, spriječio njegov kolega.

Iz Hajduka su odgovorili da:

“HNK Hajduk stoji iza svih svojih djelatnika te ovim putem apeliramo na odgovorne da se utvrde sve okolnosti navedenog događaja.”