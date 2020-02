So … Who else is up to take on Jay Cutler & co for the @Olympics gold?

So far we have, @NKARABATIC @LasseSvan & @CMortensen6.#handball @HandballHour @PardonMyTake @espn @HQonESPN @Foxworth24 pic.twitter.com/YrmCvDiGlH

— EHF EURO (@EHFEURO) February 5, 2020