SLAVNI NOGOMETAŠ U SREDIŠTU SKANDALA: ‘To što je napravio meni i djeci ne mogu opisati riječima. Bila je to noćna mora’

Bivša partnerica slavnog engleskog nogometaša, reprezentativca i igrača Manchester Cityja, Kylea Walkera, Annie Kilner, po prvi je put progovorila o njihovu odnosu nakon što je Walkera ostavila jer je doznala da čeka dijete s njezinom prijateljicom Lauryn Goodman.

Kilner je za aferu i trudnoću svoje prijateljice doznala tek nekoliko dana nakon što je izgubila svoje dijete s Walkerom.

“To što je napravio meni i našoj djeci ne mogu opisati riječima. U ožujku prošle godine prevario me s reality zvijezdom, doznala sam to mjesec dana kasnije i slomilo me. Tad me molio da ga primim natrag, a onda je to ponovio u lipnju. Ni tri mjeseca kasnije netko je bio trudan s njim. Naše najmlađe dijete imalo je jednu godinu”, ispričala je Annie za britanski The Sun.

‘Bilo je poput noćne more’

Kaže kako ga i dalje voli, ali da mu preko ovoga ne može preći. “Volim ga i uvijek ću ga voljeti, ali da mi ovo napravi nakon troje djece. Pokušala sam ga mrziti, ali kako da mrzim muškarca kojeg moja djeca toliko vole? Prije prevare bio je moja srodna duša, moj najbolji prijatelj, a sad mi je zabio nož u leđa”, govori Kilner.

Walker je imao aferu s Goodman prošloga ljeta, a ona je, eto, rezultirala trudnoćom. “Bio je to sasvim običan dan. Netko mi je slao poruke na Instagramu da mu ne trebam vjerovati, no stalno dobivam takve poruke pa nisam na to obraćala pozornost. Odjednom me nazvao i rekao da mi nešto mora priznati. Rekao mi je da je s nekim imao seks na jednu noć. Kad sam doznala da je to Lauryn, počela sam vrištati na njega da prekidamo, a on je rekao da mi mora reći još nešto. Bilo je to poput noćne more. Prije nego što sam stigla razmisliti, rekao mi je: ‘Ona kaže da je trudna i da je dijete moje'”, kaže Annie.

Želi se vratiti

Tada je rekla kako je prekinula telefonski razgovor i konačno je prelomila. “On kaže da je užasnut, ali mislim da ne razumije posljedice. Ništa neće promijeniti činjenicu da ima bebu s drugom. Dugo sam mu opraštala, možda nisam trebala, ali željela sam sačuvati obitelj. Sebe sam stavljala na zadnje mjesto”, veli Annie.

Inače, Walker je prije već jednom prevario Annie i to s reality zvijezdom Laurom Brown, a sada ju navodno moli da ga primi nazad i to nakon što je u vrijeme karantene organizirao orgije s prostitutkama.