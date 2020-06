SLAVNI NBA TRENER HRVATSKOG PORIJEKLA ŽESTOKO UDARIO PO TRUMPU: ‘On jednostavno ne želi da prosvjedi završe, evo i zašto’

Popovich, inače sin Srbina i Hrvatice, tvrdi da Trump sve ovo može riješiti na vrlo jednostavan način, ali ne želi

Brutalno ubojstvo Georgea Floyda diglo je na noge cijelu Ameriku. Dok ljudi masovno prosvjeduju diljem zemlje, brojne su zvijezde odlučile javno dati podršku njihovom aktivizmu.

No slavni NBA trener Gregg Popovich otišao je korak dalje i za sve okrivio predsjednika Trumpa. Slavni trener San Antonio Spursa, jedan od najboljih koji je ikad vodio NBA momčad žestoko je kritizirao američkog predsjednika jer se nije oglasio u vezi s ovim slučajem.

[VIDEO] U JEKU NASILINIH PROSVJEDA NBA ZVIJEZDA PRETUKLA MUŠKARCA NA ULICI: Otkrio i zašto je to napravio

‘Jasno je što on mora napraviti’

“To mi je nevjerojatno. Da Trump ima mozga, istupio bi I rekao nešto da smiri cijelu naciju. Ali on ne želi ujediniti ljude, čak ni sad. Ovo samo pokazuje koliko je očajan”, rekao je Popovich za “The Nation”.

Popovich, inače sin Srbina i Hrvatice, tvrdi da Trump sve ovo može riješiti na vrlo jednostavan način, ali ne želi.

“Tako je jasno što je trebao napraviti. Predsjednik treba izaći i jednostavno reći: “Crni životi su važni”. Samo da kaže te riječi. Ali on neće i ne može. Ne može jer mu je važnije utišati malu grupu sljedbenika koji potvrđuju njegovo ludilo. Ali to nije do Trampa. Sistem se mora se promijeniti. Učinit ću sve što mogu da pomognem, jer to rade lideri. Ali on ne može ništa učiniti da nas okrene u pozitivnom smjeru jer nije vođa”, zaključio je Popovich.