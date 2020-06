NOGOMETAŠ POZNAT IZ AFERE S KARLEUŠOM UHIĆEN ZBOG BRUTALNE TUČNJAVE U BANJA LUCI: Terete ga za nanošenje teških ozljeda

U petak navečer u centru Banja Luke kontroverzni bivši reprezentativac BiH Ognjen Vranješ potukao se sa Dušanom Komljenovićem, sinom Miloša Komljenovića, inače bivšeg direktora Geodetske uprave Republike Srpske, javljaju bosanskohercegovački, a prenose srpski mediji.

U tučnjavi su uz Ognjena Vranješa, nogometaša koji je ove sezone na posudbi iz Anderlechta igrao u AEK-u, sudjelovali i njegov brat Stojan te još jedna osoba. I Stojan Vranješ je nogometaš, igra za banjalučki Borac. Napadnuti su Dušan i njegova djevojka. Navodno, prvo je došlo do prepirke nakon što je Ognjen dobacivao djevojci, a svađa je potom prešla u tučnjavu. I on i njegov brat su nakon toga uhićeni…

“Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka 20. lipnja poduzimanjem operativnih mjera i radnji identificirali su i uhapsili O.V, S.V. i Z.N. zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo ‘teška tjelesna ozljeda’. Naime, tog dana oko 3.40 sati nadležnoj policijskoj postaji dvije osobe su prijavile da su ih fizički napale tri nepoznate osobe na Trgu Krajine u Banjoj Luci”, objavila je policija.

Ognjen Vranješ je, naime, nekoliko puta dospjevao u središte zanimanja medija zbog neumjesnih, skandaloznih poruka i poteza. Tako je svojedobno uz fotografiju sa trojicom prijatelja na društvenim mrežama objavio citat “drhte ruke oko Banjaluke”, što je dobro poznati dio četničke pjesme Baje Malog Knindže “Ne volim te Alija zato što si Balija” – i njome direktno prozvao suigrača iz reprezentacije BiH Anela Hadžića.

Vranješ je nogometaš srpskog podrijetla koji je prije četiri i pol godine tetovirao granice entiteta Republike Srpske, što je navijače Bosne i Hercegovine razljutilo u toj mjeri da su mu poručili kako je “njegov sat otkucao”, a postao je poznat i po porno aferi s Jelenom Karleušom, o čemu je brujala čitava regija.

