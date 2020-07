SKANDAL: Amerika bruji o NBA zvijezdama koje su organizirale orgije za vrijeme izolacije, starleta napravila kaos; ‘Voljela bi da me on…’

Seksi Amerikanka na Twitteru objavila kako je dobila poziv da dođe u Orlando i prisustvuje privatnoj zabavi

Pretpostavljalo se da bi moglo biti tako, ali ovim slučajem dobili smo i potvrdu. Naime, iako je samoizolacija u Disneylandu tek započela prije nego što se 30. srpnja NBA sezona nastavi, čini se kako se naziru prva kršenja osnovnih mjera.

I already got invited to the bubble. Yea the season definitely ending early. 😭😭😭 — Hiiiiiii (@Ugly_Anna) July 12, 2020

[VIDEO] OVO U POTPUNOSTI PRKOSI SHVAĆANJU NORMALNOG: Je li Luka Dončić izvanzemaljac ili čovjek?

Dobila poziv da dođe u Orlando i prisustvuje privatnoj zabavi

Naime, jedna je seksi Amerikanka na Twitteru objavila kako je dobila poziv da dođe u Orlando i prisustvuje privatnoj zabavi košarkaša uoči nastavka sezone.

Navodno, članovi jedne NBA momčadi imali su plan napraviti privatni tulum s više djevojaka “lakog morala”, kako tvrde mediji u SAD-u, a veliku prašinu podigla je objava jedne od njih na društvenim mrežama.

Instagram model claims she already 'got invited to the NBA bubble' https://t.co/6o3cKwcn2c pic.twitter.com/96Ut0GDazq — New York Post (@nypost) July 13, 2020

Anna Miia je seksi Amerikanka koja se bavi manekenstvom, američak starleta, no napravila je veliku pogrešku kad je ishitreno na svom Twitter profilu objavila kako će se nadolazećeg vikenda naći na zabavi u organizaciji košarkaša u Orlandu i pokrenila pravu lavinu. Sad mediji u SAD-u pišu o tome i kritiziraju manjak odgovornosti kod NBA košarkaša, koji su se usudili doći na takvu jednu ideju u trenutku kad vlada pandemija koronavirusa, koja je pokosila i tu zemlju…

NBA igrači upiru prstom jedni u druge

Ulje na vatru dodao je košarkaš Orlando Magica Mo Bamba koji je prstom uperio u zvijezdu Utah Jazza i suigrača ozlijeđenog Bojana Bogdanovića, Donovana Mitchella, košarkaša koji je bolovao od koronavirusa, a na Twitteru je Anna Miia u komentar te objave napisala “kako bi voljela da ju Mitchell”, a kasnije istu poruku obrisala, prenosi poznati američki New York Post.

NBA fanovi na Twitteru se šale kako je Instagram model završila sezonu ranije, javlja Hitch.com.

This what got me in trouble 😒 I deleted that tweet but y’all were too fast with the screenshots smfh 🤦🏻‍♀️ https://t.co/017YKm0ApT — Hiiiiiii (@Ugly_Anna) July 13, 2020

“Ovo me dovelo u probleme. Izbrisala sam tu objavu ali brzo su je screenshotali”.

U spornoj poruci je stajalo:

“Dečki su me pozvali na bubble party uoči nastavka ligaških obveza. Da, sezona definitivno završava ranije”.

Damn!! I didn’t even know any of these people were following me 😂 I love Shannon Sharpe lol https://t.co/QVSJ8TwgUY — Hiiiiiii (@Ugly_Anna) July 15, 2020

Oglasio se i centar LA Clippersa Montrezl Harrell, igrač koji se u javnosti spominje kao jedan od organizatora vrućeg tuluma. Razlog tomu je što ju je jedavno počeo pratiti na društvenim mrežama:

“Zašto sam se uopće i probudio, kad vidim da me svi napadaju zbog toga”, stoji u opisu.

“Liga je usvojila stroge protokole za ponovno pokretanje samoizolacije, a igrači se moraju pridržavati određenih osnovnih načela. Ovo je za svaku osudu”, stoji u pisanju Republicworld.com-a.