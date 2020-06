SINOĆNJE ZASTRAŠUJUĆE SKANDIRANJE TORCIDE ŠOKIRALO PUBLIKU U KRANJČEVIĆEVOJ KAO I KOMENTATORA TV PRIJENOSA: ‘Srbe ćemo klati’

Iznenadilo je to i komentatora utakmice na Areni Sport

Ne prestaju reakcije na prošlotjedni sukob Bad Blue Boysa i Grobara u Vukovaru, kao i na sva događanja proteklih tjedana u Gradu heroju između ove dvije navijačke grupe, za koja se sve glasnije špekulira da imaju političku konotaciju, odnosno pozadinu.

BRUTALNA TUČNJAVA BAD BLUE BOYSA I TORCIDE U MOSTARU: Jedan torcidaš teško ozlijeđen; Pronašli ga kako leži na tlu

[FOTO, VIDEO] BOYSI EKSPRESNO UZVRATILI GROBARIMA: Poslali im poruku iz Vukovara nakon žestoke makljaže

‘Oj, hrvatska mati, Srbe ćemo klati’

Naime, za vrijeme jučerašnje utakmice 30. kola HNL-a između Lokomotive i Hajduka u Kranjčevićevoj (3:2), s tribine na kojoj su bile smještene pristalice Hajduka, odnosno Torcide, čuli su se zastrašujući uzvici, odnosno riječi:

“Oj, hrvatska mati, Srbe ćemo klati…”

Iznenadilo je to i komentatora utakmice na Areni Sport koji je ostao zatečen. No, on nije jedini koji je bio iznenađen, pokazala je i reakcija dijela navijača domaćih koji su protestirali protiv takvog skandiranja, ali nažalost bilo je i onih koji su ga pozdravili pljeskom.