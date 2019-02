SEKSUALNI MARATON KOŠTAO JU MEDALJE: Potjerala partnericu i provela noć prije nastupa u zagrljaju kajakaša

O skandalu u Olimpijskom selu, skandalu koji je domaćine Olimpijskih igara možda koštao i medalje, raspisali su se brazilski mediji optužujući skakačicu u vodu Ingrid de Oliveiru za rušenje snova.

Zajedno s Giovannom Pedrosom s kojom je 2015. podijelila srebro na Panameričkim igrama, De Oliveira je predstavlja jak adut domaćina i na ovom natjecanju. No, dvije su Brazilke u potpunosti podbacile, a na površinu je isplivalo i zašto je bilo tako.

De Oliveira (20) se samo dan prije natjecanja posvađala sa partnericom i cimericom koju je zatražila da napusti sobu kako bi ju ona mogla dijeliti s kajakašem Pedrom Gonçalvesem.

Djevojke su se razišle s grubim riječima, a mediji podsjećaju da to nije bila njihova prva međusobna prepirka. Pedroso je pokušala De Oliveiru uvjeriti u to da trebaju odmor i svu snagu pred nastup, no u konačnici i prepustila sobu paru koji ju je iskoristio za strastveni sekusalni maraton.

Završile su desete u poretku sinkroniziranog skakanja s tornja (10 metara).