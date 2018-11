SEKSEPILNA BIVŠA RUSKA KLIZAČICA IMA TAJNU? Nekoć su svi gledali u njezine grudi, sad gledaju u nešto drugo

View this post on Instagram

Ах, как же мне нравится результат нашего волшебного преображения от прекрасных мастеров @arthair_irinakayli 💓 Новый образ – это всегда новые эмоции и чувства и в этот раз я ощущаю невероятную силу притягательности и любви! ❤ Спасибо @arthair_irinakayli за эти приятные моменты, воодушевляющие двигаться вперёд к своим целям и наслаждаться каждым новым днём! 💫 #меняемсяклучшему #скоролето #волосы #анясеменович #позитивщики❤️❤️❤️