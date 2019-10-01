SEKSI UKRAJINKA ODGOVORILA NA IBRAHIMOVIĆEV IZAZOV: Pogledajte njezinu ‘Matrix’ izvedbu u vrućim hlačicama

Legendarni napadač trenutno je ponovo u fokusu društvenih mreža i to zbog neobičnog “Matrix izazova”
Supruga ukrajinskog reprezentativca Nikolaja Moroziuka, Irina Moroziuk, ne krije kako joj je najdraži nogometa, uz supruga dakako, Šveđanin Zlatan Ibrahimović. Legendarni napadač trenutno je ponovo u fokusu društvenih mreža i to zbog neobičnog “Matrix izazova”. Da pojasnimo, riječ je o potezu dosta sličnom onom Neovom iz Matrixa kada se ovaj izvija i izbjegava metke, samo što Ibrahimović prvo tehnicira loptom pa ju onda štopa prsima izvijajući se prema natrag.
Uglavnom, Ibrahimović je izazvao Paula Pogbu, Novaka Đokovića, Habiba Nurmagomedova i Mina Raiolu na ovaj izazov, a nitko mu od njih nije odgovorio. No, naša junakinja s početka priče jest, iako ju nitko nije izazvao. “Morala sam mu odgovoriti. On je moj najdraži nogometaš i moram biti dio toga”, napisala je uz video Irina.
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Многие из вас знают , что @iamzlatanibrahimovic мой любимый футболист ( после мужа ) И я не могла не поучаствовать в его #matrixchallenge 😅❤️ . Everybody know that @iamzlatanibrahimovic is my favorite football player ( after my husband ) and I have to be a part of this #matrixchallenge 😘
Inače, supruga ukrajinskog nogometaša obasipa svoj Instagram golišavim fotografijama pa evo izdvajamo neke od njih…
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В поисках состояния , которого никогда не испытывала , я встретила его. Спокойного и уверенного, нежного и заботливого , сильного и надежного . А главное уже такого родного. Необъяснимое слияние душ. Мы знали друг друга всегда, вчера и завтра , в прошлых и будущих жизнях , одно мгновение и целую вечность. В его объятиях время замирает , мысли останавливаются , исчезает внешняя суета и внутренняя тревога. Остаётся только спокойствие. Удивительное , уверенное во всем спокойствие. Этот мужчина научил улыбаться без повода , дышать по новому , свободно и полной грудью . Смотреть , видеть , чувствовать , мечтать. Делиться мыслями и впечатлениями. С ним уютно молчать и говорить без слов- глазами , прикосновениями , дыханием , присутствием. Он показал как люди могут чувствовать друг друга , не говоря ни слова , находясь рядом или на расстоянии тысяч километров, во сне или в суете дня. Очень проникновенно , точно , внимательно , не упустив главного. Всегда .. наверное , именно этого состояния я и искала -такого , в котором есть ОН. @yesbohemia 🖤
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Многие девушки часто задавали мне вопрос о том , как правильно вести себя с мужчиной , чтобы он уважал , любил и ценил. Вот хочу вам дать два сраных совета от Ирины Морозюк 😂 . ПРАВИЛО НОМЕР 1: Не смотря на ваши чувства к мужчине , эмоции и страсть которую он у вас вызывает – всегда любить СЕБЯ больше☝🏼 . ПРАВИЛО НОМЕР 2: Никогда не бояться его потерять ☝🏼 Только когда вы отпускаете страх потери и в приоритете у вас только yourself … все становится красочным как #сказочноебали 😅✌🏼 . . P.s бля, муж меня убьёт 😂🤦🏼♀️ Как скрыть этот пост он него ?😬😭
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Сейчас много женщин стремятся к равноправию полов.. За эгалитарность ☝🏼😅 Но я вообще этого прикола не понимаю 🤷🏼♀️ Хотят сексуальное равенство , гендерное равенство и т.д. . Но начнём с того , что мы по природе разные! . Представляю такую ситуацию , выхожу с моим мужчиной с маркета , он даёт мне пакет и говорит : «тащи , малая, ты ж за равноправие!» 😂 . Я предпочту, всё-таки готовить борщ , чем брать на себя ответственность обеспечивать семью и т.д. . Скорее эти все моменты должны обсуждаться внутри семьи! Мужчина и женщина должны только между собой распределять обязанности. . А вы как думаете?
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Спонсор программы Jameson 😄😉 . 1. Как муж относится к твоим фото? 2. Муж тебя совсем не ревнует ? 3. Как ты не живешь с мужем ? Неужели ты не боишься , что он будет тебе изменять. И так ) 1. Вот у меня сразу встречный вопрос ) какие фото ? Что в них такое запрещённого , на что муж мой должен реагировать плохо ? ) Начнем с того , что я живу в Украине и религиозные и культурные понятия не запрещают нам оголять тело ☝🏼 Мы спокойно ходим на пляже в бикини и все супер 👏🏼 там тоже на каждую из вас глазеют десятки мужчин ) но это ж нормально , почему ж тогда фото в белье вызывает такой бум и столько вопросов ? Идём дальше .. Наверно потому что на меня смотрят глаза других мужчин? Ключевое слово «смотрят» ☝🏼😄 Разве это плохо ? На то им Бог дал глаза 😄🤷🏼♀️ это абсолютно нормально ! Хуже если бы не смотрели ☝🏼😬😂 Как это может огорчать моего мужа ? Ему наоборот это нравится.. Не думаю , что он был бы сильно счастлив , если его жену считали бы не сексуальной , не красивой и т.д.))) Вот представляю свой диалог с мужем: – Ира , не выставляй больше фото в белье ! – почему ? -потому что «я так сказал» ???😂😂😂 так , что ли ? Или «потому что не хочу чтобы на тебя смотрели другие ?» .. ………….эээ шта ?🤔🤔 2. Ревность ) У нас в семье , конечно , присутствует здоровая ревность! Муж ревнует меня и я ревную его. У кого-то жена\ муж не может пойти в ночной клуб один – у нас это абсолютная норма. Почему , мать вашу , нет ? 😐потому что я там найду себе лучше или он ? Почему?! Как вы не понимаете , что чем больше запретов , тем больше желание … ! У кого-то в семье запрещено общение с противоположным полом , а у нас это тоже нормально ! Я не понимаю , если я вышла замуж , то после брака у меня не может быть новых знакомств с новыми людьми ?! Че за бред ?! Почему я не могу общаться и заводить себе новых друзей мужчин ? Может вы скажите , что дружбы между женщиной и мужчиной не бывает .. и отчасти это правда , но только если барышня своей Пи*де не Хозяйка ☝🏼😂А я лев по знаку зодиака , лидер , как я могу быть не хозяйкой своей 🦋, если я Хозяйка своей жизни 🤷🏼♀️😅☝🏼 Вопрос про соц.сети тоже закрыт ! У меня свои , у мужа свои ! Продолжение ⬇️⬇️⬇️
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