SEKSI ŠPANJOLSKA GIMNASTIČARKA IZAZVALA RONALDA SVOJIM ŠKARICAMA: Cristiano, možeš li ti ovo?

La gimnasia me ha permitido viajar por todo el mundo. Incluso repetir mi visita a aquellas ciudades que acogían la misma competición año tras año. Hacía que me reencontrara con los mismos organizadores y voluntarios, Provocando que me sintiera como en casa. Los fotógrafos que nos acompañaban a cada competición me generaban algo parecido. Los veía el día del entrenamiento en pista y también al finalizar la competición, momento que aprovechaban para regalarme algunas fotos. El objetivo de sus cámaras lo siento ahora en la dirección opuesta. De espaldas al tapiz. Es bello ver cómo te miran y captan la esencia que puede quedar de aquella gimnasta que ellos mismos fotografiaron sobre el tapiz. Gracias por tanto cariño. 📷 @ngtuan @laurafm__ @rgjournalism @mariannepiquerelphotography @fannycortyl @olivier_aubrais_photographe @barnyth , Jerome, Louis, Tom… #thiais #gymnastics #gimnasiaritmica #gimnasia #sport #deporte #love #passion #pasion

