Izbio je seks skandal na Otoku

Nogometaš Liverpoola koji se trenutno nalazi u Bournemouthu Nathaniel Edwin Clyne, našao se u središtu skandala koji je odjeknuo Engleskom. Ovaj 27-godišnji defanzivac je, prema pisanju britanskog tabloida The Suna, je za sebe i svoje prijatelje organizirao divlje orgije u Marbelli u Španjolskoj i to nakon što je upravo njegova momčad izgubila od Liverpoola rezultatom 3-0, prošlog mjeseca.

OBOŽAVA SE SLIKATI S GUZOM U PRVOM PLANU: Bivša djevojka poznatog tenisača ponosno ističe svoje obline

Dvije maloljetnice od 16. i 17. godina

Izbio je skandal na Otoku kad je u medije procurila informacija da su na ovoj razvratnoj zabavi prisustvovale, od ukupno osam djevojaka, i dvije maloljetnice od 16. i 17. godina. Također, za najpopularniju članicu razvratne zabave Estelle Morain izdvojio je čak 3500 eura.

Englezi pišu kako mu je posudba omogućila minute u novom klubu, ali kako je njegova budalaština zaprepastila šefove i obožavatelje oba kluba. Estelle je objavila na Instagramu svoje fotografije u vili na plaži, za koju se smatra da je koštala 3.000 funti za noć. Također, Englezi javljaju kako se na zabavi uživao alkohol i raznorazne droge.

‘Nathaniel je to stvarno učinio s njom’

Jedan izvor je rekao:

“Nathaniel je to stvarno učinio s njom”. Nakon prve noći s jednom djevojkom, njegova se pažnja okrenula prema Estelle. Druge noći bile su nerazdvojni. Što se tiče prisutnih tinejdžerki što je i najškakljiviji dio ovog skandala, The Sun ističe kako je Clyne navodno kazao kako uopće nije znao za njihovu dob. Pa su se tako, prema izvoru, obje maloljetnice razočarale kad su sletjele u zračnu lugu Marbella i vidjeli druge pozvane žene na tulum.

Mislile su da je to bilo romantično putovanje

Mislile su da je to bilo romantično putovanje s Nathanielom. Tinejdžerke su se poznavale, ali nijedna od ostalih žena nisu bile prijateljice. Bili su svuda po Nathanielu, a on je mogao birati. Potrošio je tisuće funti na njih, na avionske karte, hranu, piće i vilu. Tinejdžerke su objavile fotografije i video snimke s vikenda na internetu, a The Sun je neke fotografije s razularenog tuluma i objavio.