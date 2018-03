SABORSKI ZASTUPNIK RASTURIO DINAMOVU UPRAVU, HNS, OPATIJSKU INCIJATIVU I MATEŠINU TV: ‘Iza svega opet stoji politika’

Popričali smo sa saborskim zastupnikom MOST-a Markom Sladoljevom, inače navijačem Dinama, o aktualnim nogometno-navijačko-sportskim temama

Marko Sladoljev, saborski zastupnik MOST-a, prošlog je tjedna jasno dao do znanja što misli o navijačima Dinama, kao i o privatizaciji maksimirskog kluba. U trominutnom saborskom izlaganju Sladoljev je opisao, prema njemu, četiri borbe navijačke grupe Bad Blue Boys kroz povijest (komunizam, Domovinski rat, bitka za ime, borba za demokratski Dinamo), naglasivši kako su navijači dobili sve bitke do sad…

“Dobit će i ovu za demokratski Dinamo. Sadašnja skupština kluba koja je sama sebe birala radi prebolikovanje, tj privatizaciju Dinama, a ja smatram kako je to nelegalna skupština jer smatram kako je sama sebe birala. U toj skupštini se nalaze ljudi koji imaju potvrđene optužnice i pravo prvootkupa ima grad Zagreb, na čijem čelu stoluje čovjek također s potvrđenom optužnicom. To je jedan dijabolični sustav. Radi se o tome da je Dinamo u teškim financijskim problemima i njegova vrijednost sve je niža i niža. Netko je namjerno uništavao NK Dinamo da bi ga prodao za jeftine novce, i na taj način priskrbio sebi zaradu. Dinamo se neće privatizirati, navijači trebaju odlučiti o preoblikovanju, klub treba raspisati izbore prema načelu ‘jedan član, jedan glas’. Nećete prodati Dinamo, svetinja se ne prodaje”, poručio je Marko Sladoljev kojeg smo nazvali i porazgovarali s njim malo više o čitavoj toj priči…

‘Više komentiram kao navijač, a manje kao političar’

“Ja više to komentiram kao navijač, a manje kao saborski zastupnik, političar. Znači, to je dio mog života kojeg, kad sam ušao u politiku se nisam odrekao. Dobro, s 45 na leđima više nisam toliko aktivan kao prije. Odem najviše na Futsal Dinamo. To me sad najviše privlači od navijačke priče, podržavam taj klub i demokratsko načelo jedan član-jedan glas. Smatram da je to ispravan put kako se treba voditi jedan zdravi klub, uživati zdravu priču”, kazao nam je Marko Sladoljev i otkrio nam nešto više o svojoj “navijačkoj karijeri”…

“Išao sam na gostovanja aktivno. Sve zavisi što smatrate pod gostovanjima. Ako ubrajamo i sve Koprivnice, Varaždine, Vinkovce, gostovanja u Hrvatskoj općenito, onda sam ih skupio negdje između 50 i 100. Računajući i reprezentaciju. Haha, nisam ‘prva ekipa’, nikad se nisam niti tukao po tekmama, ali kužim priču, u svakom slučaju. Prvo gostovanje mi je bilo u onoj Banja Luci, poznatoj. Tada sam pobjegao od doma, objasnivši roditeljima kao da idem na izlet u Zadar, a bio na utakmici. Skužili su poslije, stari je pitao kako nam je bilo na izletu u Zadru na roditeljskom sastanku, pa su ga malo svi blijedo pogledali. Bio je to drugi srednje. Onda Split, Mostar, to je bilo ono vrijeme Juge, tu imam negdje desetak odrađenih gostovanja. Išlo se na gostovanja, da”, istaknuo je Sladoljev i osvrnuo se na navijače…

‘Navijači imaju kodeks, smisao i osjećaj za pravdu’

“Nisu navijači cvijeće, da se razumijemo. Ali su apolitična grupa ljudi i tako treba ostati. Imaju kodeks, smisao i osjećaj za pravdu. Na neki način pripadam toj subkulturi. Smatram kako političari ne trebaju manipulirati navijačima. No, nema straha. Navijači su sami shvatili tko je iskren, a tko nije. Znate, kad pričamo o navijačima, dolazimo do jednog paradoksa. Naime, navijači su u Hrvatskoj, zapravo, borci protiv kriminala u nogometu. Da živimo u normalnoj državi, oni bi bili na tribini i navijali, a ne bi demonstrativno marširali po ulicama. Navijači su bili pokretači društvenih promjena, i u komunizmu, a i u vrijeme kad je Franjo Tuđman mijenjao ime. I sad su na prvoj crti u borbi za demokratski Dinamo. I tu BBB-ovci imaju moju podršku”.

Sladoljev je prokomentirao i “Opatijsku inicijativu” Damira Miškovića i “pet loptačkih sportova”, kao i Matešinu Sportsku televiziju…

Zatražio stanku na temu ‘Opatijske incijative’

“Ja sam čak zatražio i stanku na temu ‘Opatijske incijative‘. Rekao sam da, po meni, značio govorio sam u svoje ime, to nije ispravan put. Pogotovo zato što iza toga stoji opet, politika. Gospodin Kustić je saborski zastupnik HDZ-a, gospodin Ivan Herak također je bio u Saboru, sad je u HNS-u. Pogotovo mi se ne sviđa ovaj dio Inicijative oko novog poreza, da financira profesionalni sport. Mislim da sam rekao onu najispravniju, istinutu činjenicu, a to je da prvo treba očistiti nogomet od kriminala, vratiti ga navijačima na stadion, a onda će doći i sponzori i na neki način novac u to. I onda možemo govoriti o nekom finaciranju profesionalnog sporta. Osim toga, znate i samo da je na Sportsku televiziju utrošeni milijuni i milijuni kuna, a za to nitko nije odgovarao. Sad zamislite da se taj novac utrošio u hrvatski sport”, zaključio je Marko Sladoljev.