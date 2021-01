RAQUEL MAURI I IVAN RAKITIĆ U FOKUSU ENGLESKE JAVNOSTI: ‘Trebalo mi je doslovno sedam mjeseci za to’

‘Trebalo mi je doslovno sedam mjeseci za to’

Ljubavna priča Ivana Rakitića i Raquel Mauri poznata je svjetskoj javnosti i uistinu je posebna. Kad je Ivan došao iz Schalkea u Sevillu 2011., upoznao ju je u jednom kafiću. Jedan od najčitanijih britanskih tabloida The Sun donosi priču u čitanoj rubrici, dio intervjua bivšeg hrvatskog reprezentativca, u kojem se dotiče tog dijela svog privatnog života…

Morao se potruditi

“I to nije bilo drugačije za Hrvata Ivana Rakitića (32), koji je zaista morao uložiti sav svom šarm da bi napokon zaradio spoj s Raquel Mauri (30). Sve se dogodilo kada je bivši Schalkeov vezni igrač upravo potpisao za Sevillu”, počinju priču čitani otočki medij…

Posjetio je Ivan isti lokalni kafić sa svojim bratom, gdje je Mauri radila kao konobarica. Ali, kako je objasnio u svom članku Players ‘Tribune, njegov golub Španjolac nije mu učinio uslugu u pokušaju udvaranja svojoj budućoj supruzi…

Ivan je promalazio riječi kad je to pričao: “Ne znam kako to objasniti. Ponekad sretnete nekoga i jednostavno imate drugačiji osjećaj. Kad god bih je vidio, bilo je to poput bombe koja je eksplodirala u meni. Iz tjedna u tjedan polako sam počeo učiti neke španjolske riječi i ako bih se mučio, puno bih rukama pokušavao objasniti što joj pokušavam reći. Mislila je da je to smiješno. Bila je poput: ‘Ja … Jane. Ti … Tarzan.’ Pio sam toliko kave da je bilo smiješno. Vjerojatno sam je pozvao 20 ili 30 puta van.”

Rezervirana Mauri

Hrvat je otkrio, pišu Englezi, da je Mauri bila podosta rezervirana u vezi s izlaskom sa nogometašem, jer bi se kad-tad on preselio i što onda?

Rakitić je to objasnio:

“Znate, nisam neki frajer pa sam pomislio, s ****, možda me ona vidjela, misli da ću biti jako dobar i da će me Sevilla prodati odmah na ljeto. Dio moje motivacije kad sam išao na trening bio je da se učvrstim u momčadi tako da budem neko vrijeme tu i da ova djevojka napokon večera sa mnom. Trebalo mi je doslovno sedam mjeseci za to.”

Otišla na ručak i završila u braku

Na kraju je Raquel pristala na ručak – a osam godina kasnije par je i dalje zajedno, u braku su. Oni su također ponosni roditelji dvoje djece, Althee i Adare.

Rakitić je otkrio:

“Kad sam upoznao suprugu, osjećao sam se kao da zaista imam za što igrati, a moja karijera nakon toga je prešla na drugu razinu. Imali smo puno posebnih godina u Sevilli. 2013. godine imenovan sam prvim stranim kapetanom kluba od Maradone. To mi je bila tako posebna čast, posebno zbog toga koliko je klub značio djedu moje supruge.”

Rakitić bi se 2014. pridružio Barceloni, ali se prošlog ljeta vratio u Sevillu. Raquel je Andalužanka i kao i Ivan obožava svoju Sevillu. Cijela obitelj Rakitić uživa u životu u prelijepoj Andaluziji.