RADAMEL FALCAO POPUT MICHAELA JORDANA: ‘Želim ga kopirati, ali i postati prvi koji će u tome uspjeti’

Najbolji strijelac u povijesti kolumbijske nogometne reprezentacije spreman je promijeniti karijeru

Radamel Falcao, kolumbijski napadač čije pogotke pamte navijači Monaca, Atletico Madrida, Porta…, a čijim su se golovima nadali i navijači Manchester Uniteda (samo četiri u 29 utakmica) i Chelseaja (tek jedan u 12 nastupa) najozbiljnije razmišlja o promjeni karijere.

Najbolji strijelac u povijesti kolumbijske nogometne reprezentacije (32 gola) planira po okončanju aktualne karijere postati igrač bejzbola i pritom inspiraciju pronalazi u Michaelu Jordanu. Za većinu najbolji košarkaš svih vremena napravio je isto 1994. tijekom kraćeg umirovljenja, no za razliku od njega Falcao sanja nastup među bejzbolskom elitom u MLB-u.

‘To je izazov’

“Mislim da ću se okušati u profesionalnom bejzbolu kad završim nogometnu karijeru. Želim kopirati Michaela Jordan, premda je on igrao košarku i nije uspio igrati u Major League. Želim biti prvi koji će jedan sport zamijeniti drugim i ostati na najvišoj razini. To je izazov”, kaže Falcao, a piše The Sun.