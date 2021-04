Za atraktivnu američku YouTubericu Kinsey Wolanski (24) svijet je prvi put čuo 2019. godine kada je prekinula finalnu utakmicu Lige prvaka između Liverpoola i Tottenhama u Madridu nakon što je u tanga-trikou utrčala na travnjak, a poslije toga je u istom izdanju prekinula utrku slaloma u Schladmingu i osigurala si popularnost.

SJEĆATE SE CURE KOJA JE POLUGOLA ULETJELA NA FINALE LP-A? Prijateljica joj je elektrošokerom protresla guzu, a završilo je grozno

Kinsey Wolanski opens up on #UCL final streak and reveals ‘I wasn’t prepared for what was to follow’ https://t.co/ozghgyCsDJ

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 22, 2021