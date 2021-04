Miličić je poznat kao jedan od najgorih izbora na draftu (izabran je 2., ispred Dwaynea Wadea i Carmela Anthonyja), ali i po ne baš pohvalnom ponašanju van terena. U jednom je intervjuu priznao da je četnik, a ima i istetoviranog Dražu Mihajlovića

Najbolji bosanskoghercegovački košarkaš Jusuf Nurkić izazvao je pravi regionalni skandal svojom objavom na društvenim mrežama. On je, naime, povodom početka mjeseca Ramazana objavio fotografiju zagrebačke džamije iz 1944. godine.

Namjerno ili ne, Nurkić je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama, javilo mu se dosta ljudi iz Bosne i Hercegovine koji su mu napisali da objavu ukloni, a mnogi su ga i vrijeđali.

Problem ljudi vide u činjenici da je džamiju u Zagrebu otvorio i preuredio nekadašnji poglavnik NDH Ante Pavelić. Nurkićev je post komentirao i nekadašnji NBA igrač Darko Miličić. Miličić je poznat kao jedan od najgorih izbora na draftu (izabran je 2., ispred Dwaynea Wadea i Carmela Anthonyja), ali i po ne baš pohvalnom ponašanju van terena. U jednom je intervjuu priznao da je četnik, a ima i istetoviranog Dražu Mihajlovića.

‘BOSANSKU ZVIJER’ NAPALI ZBOG FOTOGRAFIJE ZAGREBAČKE DŽAMIJE, LJUDI GA VRIJEĐAJU: ‘Gdje je mozak, sram te bilo…’

‘Ne poznajem momka osobno’

“Moram se najprije ograditi. Ne poznajem momka osobno. Ono što vidim jest da je dobar košarkaš. Ali kada stavlja ovakve slike, to nije dobro za pomirenje na ovim prostorima. Zna se koliko su ustaše pobile Srba, kao i ljudi drugih nacionalnosti. Takvim zvjerskim ubojstvima nitko se ne smije ponositi. To su stvari kojih se bi svaki čovjek trebalo stidjeti. Sve se nadam da je to napravio zato što nije znao što je na fotografiji, a ne da je htio nekome se dokazati ili dodvoriti. Opet, bojim se da iza toga stoji još nešto dublje. Također, želim istaknuti da nisam dio tog dijela ljudi koji su na društvenim mrežama i stvarno ne razumijem ljude koji hoće na taj način pokazati koliki se patrioti ili vjernici. Mogu samo tom momku reći da se to ne radi tako. A ako na taj način želi nešto da poruči, onda mu pobude nisu dobre”, kazao je Darko Miličić za 24sedam, a zatim dodao:

“Možda on na ovaj način želi pokazati da ne prihvaća povijesne činjenice koje su nepobitne. A one su pokazale da su Srbi bili ti koji su morali mijenjati vjeru, a da prema onima koji to nisu učinili mnogi bili veoma okrutni. Ne želim nikoga osuđivati, jer tko zna pod kojim su bili pritiskom da tako nešto naprave i ne bih htio da sam bio u njihovoj koži. Za mene je pravoslavna vjera nešto najsvetije”, zaključio je Miličić.