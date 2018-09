[VIDEO] PROCURILA SNIMKA TRENUTKA U KOJEM JE VATROGASAC TEŠKO OZLIJEĐEN NA POLJUDU: ‘Baš kad sam ga htio baciti, eksplodirao je!’

Foto: Screenshot: You Tube

Topovski udar ozlijedio je vatrogasca u 66. minuti utakmice i bacio sjenu na najveći hrvatski derbi

Nakon što se u hrvatskom medijskom prostoru pojavila vijest da je tijekom 216. vječnog derbija između Hajduka i Dinama na Poljudu teško ozlijeđen vatrogasac (ostao bez dijela prsta desne ruke) i fotografija trenutka njegovog odlaska prema vozilu hitne pomoći podno poljudskih tribina na kojima se vidi njegova ozlijeđena ruka, na internetu se pojavio trenutak kad je topovski udar eksplodirao u 66. minuti i ozlijedio nesretnog vatrogasca.

Eksplodirala dva topovska udara

Točnije, eksplodirala su dva topovska udara, ali pretpostavlja se kako ga je ozlijedila eksplozija jednog.

Vatrogasac se nalazio ispod tribine

Vatrogasac Javne vatrogasne postrojbe (JVP) grada Splita nalazio se ispod tribine, kada je počela bakljada blizu njega je eksplodirao “topovski udar” teško ga ozlijedivši.

Odmah je kolima Hitne medicinske pomoći prevezen na Odjel plastike bolnice na Križinama. Antonela Lolić iz splitske policije je rekla kako će oni poduzeti sve mjere kako bi pronašli počinitelja.

Oglasio se i ranjeni vatrogasac

Iako se na fotografijama činilo drugačije, nesretni vatrogasac ipak nije ostao bez prsta.

“Vidio sam je kako leži na podu. Gledao par sekundi i mislim u sebi: Nije se aktivirala, to je to! Pokupit ću je i baciti u kutiju. Uzeo sam je u ruke, napravio par koraka i trenutak prije nego ću je pustiti – eksplodirala je!”, izjavio je ranjeni vatrogasac za 24 sata dodajući da se od tog trenutka više ničeg ne sjeća.

“Bio sam toliko zbunjen da sam do pola puta do bolnice imao kacigu i vizir na glavi. Ne znam je li me netko odveo i tko”, objašnjava sav taj kaos.

Iz splitskog kluba izrazili žaljenje

Iz splitskog kluba Hajduk večeras su izrazili žaljenje zbog ozljeđivanja vatrogasca. Splitski su vatrogasci još prije pet godina upozorili da ima ozljeđivanja njihovih djelatnika od petardi i da možda više neće osiguravati utakmice.