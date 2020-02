NOVI DETALJI I SNIMKA MAKLJAŽE TORCIDE I INTERVENTNE: Je li ova sramotna priča o policiji točna? ‘Zbog toga je počelo’

Pojavili su se novi detalji sukoba Torcide i interventne policije jučer u Varaždinu

Tučnjava Torcide i policije jučer na stadionu u Varaždinu zasjenila je odličan ulazak Hajduka u proljetni dio sezone i pobjedu protiv domaćina 3:0. Splitski navijači, prema javljaju HRT-a, zamoljeni su da pričekaju s izlaskom što kod nekih nije naišlo na dobar odaziv, te je došlo do manjeg naguravanja, a neki su pojedinci u nastojanju da što prije napuste stadion i nastave sa slavljem preskočili ogradu, no nikakvih incidenata nije bilo.

INCIDENT U VARAŽDINU KOJI SE NIJE VIDIO NA TV-U: Panično su zvali Hitnu pomoć, ali nitko se nije obazirao

Nakon utakmice ipak došlo do jurnjave navijača po cesti

No, nakon utakmice ipak je došlo do jurnjave navijača, doznaje nove detalje HRT, po cesti i manjih sukoba no srećom bez dramatičnih razmjera, a sve se smirilo nakon odlaska gostujućih navijača pod policijskom pratnjom. Javna televizija je na svom web siteu objavila i dva kratka videa. U prvom se može vidjeti trenutak kad je na gostujućoj tribini, koja je bila dupkom ispunjena od strane torcidaša, došlo do sukoba navijača i policije, na samom izlazu s tribine…

Sukob s interventnom policijom

Na snimci se može vidjeti kako Hajdukovi huligani u napadu na interventnu policiju koriste i dugački savitljivi teleskopski štap za zastavu, koji im je u ovoj situaciji iskoristio kao hladno oružje, sredstvo za napad, a koji su unijeli na tribinu zbog navijačkih aktivnosti, odnosno vizualnog izgleda tribine Torcide na gostovanju.

Policijska uprava varaždinska objavila je kako je po završetku utakmice oko 200 maskiranih pripadnika navijačke skupine Torcida, koji su bili smješteni na južnoj tribini, napalo policijske službenike na osiguranju i to verbalno, a potom i fizički. Tom prilikom jedan je policijski službenik ozlijeđen i oštećeno je jedno službeno policijsko vozilo.

Na kriminalističko istraživanje dovedene tri osobe

U priopćenju policije, koje je tijekom nedjelje pušteno u javnost, navodi se kako su policijski službenici, u cilju sprečavanja daljnjeg napada na njih i sprečavanja daljnjeg oštećivanja imovine, prema većem broju osoba uporabili sredstva prisile – tjelesnu snagu, palicu i sprej s nadražujućim tvarima.

Policijsku postaju Varaždin na kriminalističko istraživanje dovedene su tri osobe, dok se kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja drugih osoba koje su sudjelovale u napadu i neredima, nastavlja. Cjelokupno javno okupljanje je video-foto dokumentirano od strane policijskih službenika, o čemu su svi posjetitelji obaviješteni prije početka javnog okupljanja putem službenog razglasa, navodi se u priopćenju policije.

Splitski dnevnik: ‘Ispod radara promaknuo incident na tribinama’

Međutim, u medijima se pojavila i druga strana priče, ona navijačka. Naime, RTL-ov Splitski dnevnik piše kako je “ispod radara promaknuo incident na tribinama varaždinskog stadiona”. Naime, kod gostujuće tribine došlo je do napete situacije. Policajci su se verbalno sukobili s navijačima. No dok se to odvijalo, nekome je na tribini pozlilo. Netko je panično vikao da se pozove Hitna pomoć, ali u početku se nitko na to nije obazirao, a ona je stigla tek za desetak minuta.

Nedugo zatim došlo je i do koškanja pred drugom ogradom u kojem je policija morala upotrijebiti suzavac u spreju, nakon čega se situacija umirila na tribini. Također, kroz navijače Hajduka pronijela se na kraju teza kako su policajci željeli isprovocirati situaciju kako bi im ministru Božinoviću bilo lakše proturiti rigidni i sve upitniji ustavni zakon o navijačima…

‘Na južnoj tribini jedan se čovjek srušio. Pozivala se hitna preko zaštitara pa do policajaca, ali nitko nije reagirao’

“Na južnoj tribini jedan se čovjek srušio. Ljudi oko njega su mu pet minuta vadili jezik iz usta, pozivala se hitna u pomoć preko zaštitara pa do policajaca, ali nitko nije reagirao”, ističe navijač Hajduka iz Varaždinske županije za 24sata i dodaje da interventna nije dala da se onesviješteni iznese s tribine. Zatim je započeo sukob između policije i navijača…

Interventni policajci koriste sredstva prisile prema grupi navijača koja su već bila izvan tribine

“Navijači su zbog toga probili kordon policije i tu je počela tučnjava. Na kraju je vozilu hitne medicinske pomoći trebalo 15 minuta da dođe s jedne strane stadiona na drugu stranu”, rekao je drugi pripadnik Torcide za 24sata. Također, na web izdanju spomenutih dnevnih novina osvanula je snimka čitatelja na kojoj se može vidjeti trenutak kad su jedan po jedan navijači puštani sa stadiona pokraj policije, a u jednom trenutku također se može vidjeti da interventni policajci koriste sredstva prisile prema grupi navijača koja su već bila izvan tribine, na izlasku sa stadiona, u prostoru ispod tribine iz kojeg se izlazi prema van. Nije poznato da li su se navijači, iz znaka solidarnosti, htjeli vratiti na tribinu jer je tada taman počela tučnjava grupe torcidaša na samom izlasku s tribine i interventne koja je bila ispred njih.

Za spomenuti kako je Hajduk nakon 189 dana u Varaždinu ostvario prvu pobjedu na gostovanjima, a kuriozitet je da je tu zadnju pobjedu ostvario upravo protiv Varaždina.