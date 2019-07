PROCURILA SNIMKA TORCIDINOG KORTEA NA MALTI: Toliko o nadobudnim pričama koje su se pojavile prije nekoliko dana

Foto: Screenshot: You Tube

‘Evo zore, evo dana, evo splitskih huligana’

Na internetu se pojavila kratka snimka od 27 sekundi kortea Torcide na Malti, čiji su pripadnici u utorak navečer bodrili Hajduk u 1. kolu kvalifikacija za Europsku ligu protiv domaće Gzire United (2:0 za Bijele). Na snimci se može vidjeti kako grupa torcidaša hoda ulicama Malte uz pjesmu:

“Evo zore, evo dana, evo splitskih huligana…”

Inače, na društvenim mrežama osvanule su fotografije i informacije koje bi mogle (trebale?) sugerirati da se na Malti dogodio napad na jednog torcidaša, odnosno kako su srpski nogometni huligani napadali hajdukovce.

Naime, neki po navijačkim stranicama na Facebooku poput Balkanskih navijača pišu kako je na Malti bilo veselo jer se pojavila priča na društvenim mrežama kako je jedan neoprezni navijač Hajduka navodno izvukao deblji kraj kad je zalutao u jednu ulicu od strane Grobara s Malte koji tamo rade (redare, konobare i još štošta), kao i to da su Srbi na Malti napadali hrvatske navijače, ali to se nije dogodilo, barem malteški mediji i policija nisu izvještavaju o tome, pa to spada u sferu dobro poznatih mitomanskih priča od strane Srba.

Torcida je u dobrom broju popratila ovo gostovanje i bila 12. igrač svoje momčadi, te nije bila na udaru nikakvih Grobara niti drugih navijača. Čak štoviše, prema informacijama koje su se pojavile na siteu Balkanski navijači torcidaši su se navodno nudili čitav dan Grobarima, ali od sukoba nije bilo ništa.