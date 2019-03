PRIMJEROM POKAZUJE PUT: Đokovićev odgovor na konstataciju da nosi breme pomiritelja na ovim prostorima svi bi trebali pročitati

‘Hoćemo li ostati zarobljeni u toj nekoj emociji mržnje i neprihvaćanja ili ćemo se izdići iznad toga i nastaviti dalje u nekoj pozitivnijoj emociji poštovanja i razumijevanja?’

Najbolji tenisač današnjice i jedan od najboljih svih vremena Novak Đoković pristao je na intervju za VICE u kojem je odgovarao na mnoga pitanja iz sporta u kojem dominira, ali i neka koja ne dodiruju teniski svijet.

‘Radim to ciljano’

Među takvima je bilo ono i o Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji na kojem je hrvatska nogometna reprezentacija osvojila srebrnu medalju. Na konstataciju da je na sebe nabacio ‘breme pomiritelja na ovim prostorima’ prokomentirao je činjenicu da je na društvenim mrežama jasno dao do znanja da je navijao za Vatrene pa odgovorio na pitanje koliko takve stvari radi namjerno.

Odgovor mu je bio opširan i pun objašnjenja.

Happy to meet nice guys and great football players from Croatian National team. Srećno momci @HNS_CFF pic.twitter.com/vXp7JQIwbg — Novak Djokovic (@DjokerNole) March 22, 2018

“Pa, lagao bih kada bih rekao da to nikada ne radim ciljano – svjestan sam kada se obraćam javnosti preko društvenih mreža da će to, logično je, doći do mnogo ljudi, do njihovih telefona, naravno, i do medija. I onda će se to, naravno, proširiti ako je u pitanju neka priča koja ima neku osnovu da bude veliki hit u regiji. I primjer koji si naveo sa Svjetskog prvenstva u nogometu prošle godine jako je dobar primjer. Ali tu sam, recimo, reagirao iskreno i onako kako osjećam.”

‘Biti iznad toga’

“Imao sam opomenu ljudi koji su bili oko mene da to može proizvesti lavinu negativnih reakcija u javnosti i onda sam svjesno to ipak pustio. Znači, postoji i jedno i drugo. Postoji prirodno taj osjećaj, ja ne radim ciljano stvari poput te, kako da kažem, ne želim izazvati negativne reakcije u javnosti protiv mene. Zašto bih to napravio? Ne želim to, trudio sam se biti apolitičan i izvan svih tih zbivanja koja imaju negativan kontekst i koja su sporna. Trudio sam se uvijek biti iznad toga. I izvan toga, da se bolje izrazim”, govorio je Đoković pa nastavio:

“Međutim, kada osjećam nešto, želim to napraviti, ako to sada nije previše osjetljivo, kako da kažem, i delikatno, a bilo je na granici jer je to jedna jako delikatna tema zbog susjedskih tenzija i ratova koji su ostavili i dalje svježe rane, a ja se trudim da ne sudjelujem uopće i trudio sam se uvijek da ne sudjelujem u tome. Ali s druge strane, govorimo o tome da smo veliki kršćani, a nismo u stanju oprostiti. To je prva stvar. Znači, ja ne govorim da sada ljudi koji su nekoga izgubili u ratu trebaju zaboraviti. I ne želim bilo što njima govoriti, jer ja imam ljude oko sebe koji su izgubili svoje najbliže u ratu i to je strašna stvar i to se ne može zaboraviti. I ja jednostavno razumijem te ljude, suosjećam s njima, imam puno empatije”, dodao je i zaključio temu:

Congrats #Croatia for winning @DavisCup title. These guys are great tennis players but more than that, they are really great human beings I admire & appreciate. Wonderful photo of both teams together post match tie is a sign of great respect 🙏👏 That’s what sport is all about ✊ pic.twitter.com/chqqwqbtuJ — Novak Djokovic (@DjokerNole) November 26, 2018

Zarobljeni u negativnim emocijama

“Ali moje pitanje je: hoćemo li ostati zarobljeni u toj nekoj emociji mržnje i neprihvaćanja ili ćemo se izdići iznad toga i nastaviti dalje u nekoj pozitivnijoj emociji poštovanja i razumijevanja? Osjećam da je to ispravno, da je to pravilno i ja ću se tako ponašati, i sada onaj koji ne želi prihvatiti to… imam puno poštovanje, jer svako ima pravo da se postavi kako želi, ali ja ću to tako raditi jer osjećam da je to ispravno i da jedino tako možemo imati neku budućnost koja nam stvara neku vrstu prihvaćanja i mira’, smatra Đoković.