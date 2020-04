POZNATOG SRPSKOG KOŠARKAŠA SUSJEDI PRIJAVILI POLICIJI JER JE BIO U VLASTITOJ GARAŽI: ‘Sramota dokle ide ovo maltretiranje’

Inače, srpski centar je svojevremno igrao za Detroit Pistonse, ali samo jednu utakmicu. Igrao je za i za Partizan, Bešiktaš, Real Madrid, Žalgiris i Khimki

Bivši srpski košarkaški reprezentativac Ratko Varda doživio je neugodnost do je u svojoj garaži proa auto za vrijeme policijskog sata.

Naime, kako izvještavaju srpski mediji, Vardu su vidjeli susjedi i prijavili ga. Policija je stigla do njegove kuće i upozorila ga da ne smije to raditi, a on je na svom Instagramu objavio sljedeće:

“Milicija trenira strogoću’ kad maltretiranje pređe na viši nivo, kad poslije dana i dana sjedenja u kući otvoriš garažu da opereš i usisaš auto pojave se ‘momci u plavom’ sa knjigom da mi pišu kaznu u mojoj garaži ispred moje kuće!”

“I dok stojim u svojoj kući traže mi osobnu kartu uz obrazloženje da ne smijem ni očistiti auto i da zatvorim garažu jer je ‘policijski sat’. Još jednom da ponovim ovo je zabrana kretanja, a očigledno se ta zabrana kretanja odnosi i na to da nemate pravo oprati i očistiti auto! Sramota dokle ovo maltretiranje ide i gdje je granica”, zaključio je Varda.

Inače, srpski centar je svojevremno igrao za Detroit Pistonse, ali samo jednu utakmicu. Igrao je za i za Partizan, Bešiktaš, Real Madrid, Žalgiris i Khimki.