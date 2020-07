Inače, Zuroff je porijeklom Židov, a zovu ga u medijima posljednjim lovcem na naciste. Pomogao je da se nacistički zločinci privedu pravdi u proteklih 28 godina

Proslavljeni njemački nogometni vratar i kapetan slavnog Bayern Münchena Manuel Neuer odlučio je provesti svoj ljetni odmor u Hrvatskoj, no nije to sve baš najbolje prošlo.

Prije nekoliko dana on je svratio do Gata, mjesta u sastavu Omiša. Tamo se odlučio osvježiti u jednom kafiću, a izazvalo je to oduševljenje među posjetiteljima. Platio je “turu” pića za cijeli kafić, podijelio autograme i fotografirao se s ljudima te se na kraju za uspomenu potpisao na vrata kafića.

Neuer je zaigrao i vaterpolo s mještanima, a posebnu je pozornost privukla njegova izvedba pjesme “Lijepa li si” čija je snimka okružila Hrvatsku, ali i Europu.

Manuel Neuer singing "Lijepa Li Si" is a unique thing to see. Maybe he's preparing for the Eternal Derby? 🤨 pic.twitter.com/rXbEnNMARQ — 🇭🇷Croatian Football🇭🇷 (@CroatiaFooty) July 12, 2020

Nove optužbe

Žestoke kritike Neuer je doživio od nekih njemačkih i srpskih medija koji su tvrdili da se radi o pjesmi ekstremno desnog pjevača Thompsona. Neuer se branio činjenicom da ne zna hrvatski i da nije uopće znao što pjeva.

Tu ga je “na volej” dočekao jedan od posljednjih lovaca na naciste, povjesničar Efraim Zuroff koji je na svom Twitteru napisao da je Neuer ili idiot ili fašist.

“Kapetan Njemačke Neuer snimljen je kako pjeva pjesmu hrvatskog pronacističkog pjevača. Sad je samo pitanje je li Neuer fašist ili idiot?”, napisao je Zuroff na svoj Twitter.

Germany’s soccer captain Neuer filmed singing song by pro-Nazi Croatian singer https://t.co/ArIchsohN0 via @timesofisrael So now the question is whether Neuer is a fascist or a just an idiot? — Efraim Zuroff (@EZuroff) July 14, 2020

Inače, Zuroff je porijeklom Židov, a zovu ga u medijima posljednjim lovcem na naciste. Pomogao je da se nacistički zločinci privedu pravdi u proteklih 28 godina.