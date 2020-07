POZNATA SRPSKA KOŠARKAŠICA PROGOVORILA O NEMORALNOJ PONUDI: ‘Predsjednik je htio spavati sa mnom, zato su me doveli’

‘Događalo mi se i da mi nude velik novac za jednu noć, za seks za jednu noć’

Bivša srpska košarkašica, Milica Dabović, otkrila je u razgovoru za Alo kako je imala vrlo neugodnu situaciju u Grčkoj, odakle je pobjegla, jer je predsjednik kluba htio spavati s njom.

“Svašta sam doživjela u karijeri. Događalo mi se i da mi nude velik novac za jednu noć, za seks za jednu noć. Sve ću otkriti u knjizi koju pišem. Doveli su me u jedan grčki klub jer je predsjednik kluba želio imati seks sa mnom. Ali kad se to nije dogodilo, poslije su me otjerali! I to tri mjeseca kasnije, a nisu mi niti platili za to”, rekla je bivša igračica Spartaka, Partizana i KK Novog Zagreba.

Kaže kako je vrlo ponosna na sve što je napravila i kako je danas njezin obraz čist.

“Jako sam sretna što nikada nisam širila noge, ni kada sam zarađivala po 20.000 eura mjesečno, ni kada nisam imala ni dinara. Izbor uvijek postoji, nisam to radila do sada, zašto bih sad počinjala? Pogotovo što imam dijete i ne želim da netko upire prstom u mene. Nema većeg zadovoljstva nego ići uzdignute glave. Znam da mi je obraz čist i mogu mirno spavati”, otkrila je u jednom dosta zanimljivom i čini se iskrenom intervjuu.