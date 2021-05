POZNATA PJEVAČICA ČEKA BEBU S NOGOMETNOM ZVIJEZDOM: Kupili glamuroznu vilu za 35 milijuna kuna

Zvijezda Liverpoola Alex Oxlade-Chamberlain (27) i njegova zanosna djevojka Perrie Edwards (27) otkrili su da očekuju svoju prvu zajedničku bebu. Par je na Instagramu podijelio fotografiju trbuha poznate engleske pjevačice koji je uznapredovao, kao i ljubavni zagrljaj, stisak…

“Svatko je dobio savjet kako promijeniti pelene?” naslovio je Alex Oxlade-Chamberlain fotografiju.

“Tako sam zahvalan i uzbuđen što ću postati tata. Idemo u neprospavane noći”, istaknuo je nogometaš.

Britanski tabloid The Sun piše kako je par navodno počeo izlaziti 2016. godine i sad zajedno žive u kući vrijednoj 4 milijuna funti (35.039,56 milijuna kuna) u Cheshiru u istoj ulici kao i legendarni menadžer Manchester Uniteda Sir Alex Ferguson. I bili su voljni podijeliti svoj životni stil super zvijezda na društvenim mrežama sa milijunima pratitelja.

“Kad imate lijep dom, naravno da ćete ga pokazati na društvenim mrežama”, kazat će Alex Oxlade-Chamberlain i Perrie Edwards. Inače, za vrijeme prvog lockdowna zbog pandemije koronavirusa, njih su dvoje na Instagramu otkrili i pokazali imanje na kojem su prije bili. Zatim je Ox objavio slike na internetu uživajući u pogodnostima svog bivšeg doma – bazenu i opuštajućem jacuzziju.

No, u kolovozu prošle godine Ox i njegova djevojka pop zvijezde dali su35.039,56 milijuna kuna za glamuroznu vilu na jednoj privatnoj cesti u Wimslowu u Cheshiru – na samo nekoliko vrata od legende Manchester Uniteda Fergieja. Međutim, njih dvojica se ne druže. Alex i Perrie također imaju još jednu kuću u Surreyu, koju su obnovili.

i had 99 problems and Perrie Edwards posting her pregnancy announcement solved every single one of them ♥️ pic.twitter.com/Bval8Kbfcn

