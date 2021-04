‘Mislili su kako me mogu odvući u krevet samo zato što sam lijepa i zgodna’

Srpska košarkašica i bivša reprezentativka Srbije Milica Dabović je Meridijan Sportu otkrila da je imala “nepristojne ponude”, te da je potjerana iz kluba nakon što je takvu odbila, a ne krije da ih je bilo i više. Svojom izjavom i priznanjem uzburkala je duhove u susjedstvu jer je progovorila o problemima koje muče, koji se javljaju u ženskom sportu.

Milica Dabović sad je odlučila staviti točku na i neke navode i teme, prije svega one bolne i teške. Naravno, govorila je i o svojoj objavi koja je podignula prašinu u susjedstvu i koja je protumačena kao rasističkom. Milica Dabović prvo je govorila o nemoralnim ponudama koja je imala i o tome kako su neki smatrali da je lako mogu odvući u krevet…

“Susretala sam se sa raznim situacijama, ne samo od predsjednika, već i preko direktora, trenera… To je za mene bio poraz, jer znam da nikakve povode nisam davala za takve situacije. Smatrali su me lijepom i zgodnom i zbog toga su mislili da me mogu lako odvući u krevet, ali to se nije baš događalo. Zato što nisam davala na sebe, zato sam odlazila iz klubova”, kazala je Milica koja je uzburkala duhove i na društvenim mrežama, nakon jedne objave na Twitteru zbog koje su je proglasili rasistom. Naime, prije nekoliko mjeseci ženska seniorska reprezentacija pojačana je Amerikankom Yvonne Anderson, koja brani boje Reyera Venezije.

Skandalozna objava

“Halo, pored toliko talenata u ovoj našoj Srbiji dovesti Amerikanku i to još crnkinju i to još na playju pored žive Ane Dabović, za mene je van svake pameti. Selektorko, dokle ćeš se još sprdati s ljudima??? Možda sam ja luda, ali ne prihvaćam ovo!”, napisala je Milica na Twitteru.

‘Ta izjava uopće ne bi bila tako strašna da nisam koristila riječ ‘crnkinja’

Milica Dabović je taj svoj post sad i objasnila:

“Ta izjava uopće ne bi bila tako strašna da nisam koristila riječ ‘crnkinja’. Ali, ljudi znaju da sam godinama igrala sa crnkinjama i dan-danas su to moje prijateljice i poruka nije trebala otići u tom pravcu rasizma. Ne mrzim nikoga, a kamoli crnce. Ali, ljudi su samo čekali da me ‘uhvate’ za nešto i da me razapnu, što mi je u potpunosti jasno. Svakako smatram da nijedna reprezentacija ne treba dovoditi bilo kojeg stranca, mislim da i mi imamo dovoljno talenata, pogotovo na toj poziciji. Imamo igračice koje ne igraju, a fenomenalne su i zaslužile su da se nađu u reprezentaciji. Tako da, stojim pri tome da strancima nije mjesto u našoj reprezentaciji”.