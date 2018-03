ZAPALJEN AUTO POZNATOG HRVATSKOG TRENERA: ‘Požar je podmetnut. Strašno, prestrašno, mogli su svi izgorjeti’

U petak na večer, nešto prije ponoći, u ulici Oboj u Maksimiru buknuo je požar na dva automobila, Volkswagen Passatu i Peugeotu 407. Vlasnik jednog od automobila poznati je hrvatski nogometni trener Tomislav Ivković.

Vatra i dim koji su sukljali iz podzemne garaže, uznemirili su stanare. Na teren je odmah izašla javna vatrogasna postrojba iz postaja Dubrava i Žitnjak i stavila vatrenu buktinju pod nadzor. Međutim, unatoč brzoj reakciji vatrogasaca, vatra se prije toga već razbuktala i proširila na garažna vrata, terasu, prozore. Na sreću, u požaru nitko nije ozlijeđen, piše 24 sata.

Očevid je pokazao da je netko lakozapaljivom tekućinom polio Ivkovićev Passat, a vatra se tada najvjerojatnije proširila i na susjedov Peugeot 407.





Svi su šokirani

Ivković, njegova obitelj i stanari u Ulici Oboj u Maksimiru šokirani su ovim događajem.

“Kazali su da je požar podmetnut, izgleda da je netko zapaljivom tekućinom polio automobil, njegov zadnji dio. Međutim, to je strašno, mogli su izgorjeti svi u zgradi, požar se strašno brzo širio. Sva sreća da su vatrogasci stigli odmah. Da su došli pet minuta kasnije, cijela bi zgrada izgorjela, bilo bi mrtvih. U zgradi ima pet stanova, prestrašno. Ne možeš vjerovati da postoje takvi ljudi, da se smrzneš. Zamislite da netko zapali automobil, a može planuti cijela zgrada!? Sva sreća djeca su ovaj vikend bila kod mene, nisu bila kod bivše supruge”, kazao je Tomislav Ivković za Sportske novosti, naglasivši kako je zapaljen automobil njegove biše supruge.

Uz to, Ivković koji je od 2011. do 2015. godine bio trener Dinamove filijale Lokomotive, dao je do znanja da ne zna je su li meta bili meta on, njegova obitelj ili netko od njegovih susjeda.

“Dakle, ako je meni netko htio nešto poručiti, da me pratio, onda bi znao da više nisam tamo i vjerojatno bi zapalio moj automobil. Strašno, zaista strašno”, kazao je Ivković.