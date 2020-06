POSTAO JE U SRBIJI PERSONA NON GRATA I IZDAJNIK: ‘Svjestan sam što su radili arkanovci, knindže i šešeljevci. Srbi lažu druge, ali i sami sebe. Ja to neću’

‘Mnogi Srbi vole se gledati u oči i lagati. Lažu druge, ali i sami sebe’

Za neke izdajnik, za neke čovjek s m*dima. Ovo izdajnik stoji za njegovu rodnu Srbiju, a ovo s m*dima za Hrvatsku i ostatak regije gdje hvale njegove postupke i hrabrost. Milojko Pantić, poznati srpski televizijski komentator koji komentira u svojoj emisiji “Sportskoj Galaksiji”, danas u mirovini (rođen je 1947. u Despotovcu), još je jednom uzburkao duhove na prostorima bivše Jugoslavije, posebno u Srbiji.

Hrabri čin hrabrog Milojka Pantića

Bio je to u svakom slučaju hrabar čin kad se javno odrekao svoje Crvene Zvezde zbog toga što su počasni predsjednik Zvezde Dragan Džajić i direktor Zvezdan Terzić uručili dres kluba s brojem 1 ratnom zločincu kodnog imena Kapetan Dragan, koji se poslije 13 i pol godina zatvora u Hrvatskoj i Australiji prije dva mjeseca vratio u Srbiju.

Uz to, Milojko Pantić, čovjek koji ima iskustvo izvještavanja sa šest OI i pet nogometnih SP-a, veliki je kritičar politike Aleksandra Vučića i uvijek tinjajućeg srpskog nacionalizma, koji seže za stalnom težnjom u obliku Velike Srbije, zbog čega je Srbija imala problema i svijet ne gleda baš blagonaklono na nju. Ponajviše zbog svih ratova koje su vodili sa svojim susjedima, a koje su na kraju izgubili, ostavivši svoj narod da se bori za vlastitu egzistenciju i da u svijetu ima predznak genocidnog naroda, a obični ljudi, Srbi, oni normalni a ima ih u Srbiji, vjerujemo da su i većina, sigurno nisu genocidni…

Uz spomenuto, Pantić je javno i otvoreno “navijao” za Hrvatsku (uz Srbiju) za vrijeme trajanja SP-a, na njenom putu u Rusiji do finala.

“Mnogi Srbi vole se gledati u oči i lagati. Lažu druge, ali i sami sebe. Ja gledanje istini u oči ne doživljavam kao hrabrost. Od djetinj stva su me učili da popu treba reći da je pop, a bobu bob. Zbog takvog stava u životu i karijeri trpio sam manje ili veće posljedice. No, ruku na srce, moram priznati da otkad sam u mirovini nikad nisam zbog svog javnog djelovanja doživio nikakvu neugodnost. Čak ne smatram da je neugodnost ni to što mi jedan od vođa Zvezdinih navijača Delija, dok sam prije deset godina na stadionu snimao reportažu o atletičarki Ivani Španović, prišao i rekao da me oni više ne žele vidjeti na stadionu. “Ti si”, kazao je, “izdajnik srpstva i Zvezde”. To za mene nije bila neugodnost zato što ja ionako nisam išao na taj stadion od trenutka kad sam shvatio da je slavni klub u rukama Arkanove paravojske. Ali nije važno što mene nema na stadionu, oni su otjerali i sve prave zvezdaše i sada su na tribinama samo ti nasilnici i neformalni vlasnici kluba”, kazao je u razgovoru za Večernji list Milojko Pantić i nastavio objašnjavati svoje ispravne postupke:

‘Ja se nisam odrekao Zvezde kao navijač, nego kao svjesni građanin’

“Ja se nisam odrekao Zvezde kao navijač, nego kao građanin koji je svjestan svega onoga što su, neovlašteno, ali u ime Srbije i srpskog naroda, činili u ratu ti Arkanovi tigrovi, knindže Kapetana Dragana, šešeljevci… Zapravo, bio je to moj vrisak i poziv da se probudimo iz ovog ružnog sna u koji je zapala Srbija. Da prestanemo šutjeti, da se pobunimo i pružimo otpor zlu, inače će nas sve skupa progutati mrak u koji vlast i ratni zločinci uvode Srbiju. Prema tome, Zvezda uistinu nije ništa izgubila time što ja više nemam ni simpatije prema tom klubu, ali je zato dobila na svjetskom publicitetu time što je ratnog zločinca proglasila počasnim članom”.

Pantiću zbog svojih stavova nije bilo lako. Našao se na udaru mnogih, uglavnom onih koji ne razmišljaju kao normalan svijet…

“Čak su u Večernjim novostima krivotvorili moju izjavu za HRT, napisavši da sam sve koji u Srbiji navijaju za Rusiju nazvao klerofašistima. A ja zapravo nisam navijao za Hrvatsku, nego sam samo realno procjenjivao odnose snaga na nogometnoj mapi svijeta. Pokazalo se da sam bio u pravu. A naravno da su moje simpatije i simpatije svih građanski orijentiranih Srba na strani Hrvatske kad igra bilo s kim osim sa Srbijom. Uvijek će mi biti bliži Modrić, Mandžukić, Rakitić, Rebić… nego Ronaldo, Mbappé, Messi i kako se sve ne zovu te svjetske nogometne zvijezde. I nikad mi neće biti jasno zašto su nacionalistima bliži i draži svi ti bjelosvjetski gurači lopte od talentiranih mladića s naših prostora, bili oni Srbi, Bošnjaci ili Hrvati. Zvezda iz 1991., kao multietnička momčad s prostora bivše države, dokaz je da nisu u pravu”.

O Vučićevoj politici govori:

“Aleksandar Vučić apostol je primitivizma i praznine lažnog nacionalizma. Kao politički izvanbračni sin ratnog zločinca dr. Vojislava Hulje Šešelja, on nesmiljenom žestinom nastavlja s realizacijom tko zna gdje i tko zna skim napravljen projekt uništavanja države Srbije i srpskog društva. Državu je zapravo likvidirao i prije nego što je uzurpirao svu vlast. Bilo je to jedne predizborne noći 2016. Ma nije Vučić nikakav vođa, nego šef kriminalnog klana koji se zove Srpska napredna stranka koja već osam godina, pod plaštem politike, pljačka i pustoši Srbiju i njezine građane. Srbija nije lider u regiji, kako se njezina vlast hvali, nego je i dalje remetilački faktor na ovim prostorima. I službeni podaci pokazuju da su Albanija i Srbija dvije najsiromašnije zemlje Europe, pa i da hoćemo, ne možemo biti lider ni u čemu. Kriminogena i nacionalistička vlast poslije neuspješne obrane srpstva u Hrvatskoj i BiH, drži Kosovo i Crnu Goru kao poligone za novu obranu Srba, a zapravo za očuvanje svoje vlasti. I dok je takve vlasti u Srbiji, neće biti mira na zapadnom Balkanu. Čvrsto vjerujem da se tome bliži kraj”, kazao je Milojko Pantić za Večernji list.