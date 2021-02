Jedan od najboljih golfera svih vremena 45-godišnji Amerikanac Tiger Woods izletio je automobilom s ceste u predgrađu Los Angelesa, a pri prevrtanju je doživio teške i višestruke ozljede nogu.

Nesreća se dogodila u 7.12 ujutro po lokalnom vremenu u blizini naselja Rolling Hills Estates i Rancho Palos Verdes, priopćili su iz ureda šerifa za područje Los Angelesa.

Slike s mjesta nesreće su pokazale automobil prevrnut na bok i sa značajnim oštećenjima prednjeg dijela. Woods je ostao zarobljen u vozilu pa su bila potrebna posebna kliješta, takozvane “ralje života” kako bi ga djelatnici hitne službe mogli izvući iz oštećenog automobila.

Izašle su i prve snimke mjesta nesreće, pogledajte što je ostalo od njegovog automobila.

Tiger Woods' agent, Mark Steinberg said that Woods "suffered multiple leg injuries" in the crash. "He is currently in surgery and we thank you for your privacy and support," he said.https://t.co/ds6yRTT9KO pic.twitter.com/tiqtHodpZk

