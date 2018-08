POJAVILE SE INFORMACIJA VEZANA UZ MICHAELA SCHUMACHERA: Jedan pariški magazin navodno je dobio izjavu od člana obitelji vozačkog asa

Malo se toga zna vezano uz zdravstveno stanje Michaela Schumachera

Pozivajući se na napisano u magazinu Paris Match engleski tabloid The Sun tvrdi da je jedan član obitelji Michaela Schumachera dao izjavu vezanu uz zdravstveno stanje najtrofejnijeg vozača Formule 1.

Malo se toga zna o danima koje sedmerostruki svjetski F1 prvak provodi nakon nesreće tijekom skijanja u prosincu 2013. godine. Uži krug njegove obitelji ne dozvoljava da ikakve informacije stignu u javnost pa je nemoguće reći kakvo je njegovo stanje nakon udarca glavom u kamen i kako zapravo napreduje nakon šest mjeseci provedenih u komi.

Svjestan je onog što se događa

Osoba koju izvor opisuje kao ‘bliskog rođaka’ za spomenuti je magazin rekla:

“Kada ga stave u invalidska kolica i okrenu prema brdima i jezeru, Michael katkad zaplače.”

Spominje The Sun i dva člana obitelji koja ga ‘često posjećuju’ i koji kažu da je ohrabrujuće to što Schumacher pokazuje emocije, no prave informacije i dalje nema. Teško ju je i očekivati ako se zna da Sabine Kehm, njegova menadžerica i glasnogovornica, već dulje ne nudi ništa više od izjava ovog tipa:

“Ono što se može reći jest da obitelj uistinu cijeni empatiju obožavatelja. Ljudi stvarno shvaćaju i razumiju da se njegova zdrastvena situacija ne smije dijeliti s javnošću.”