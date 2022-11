SJEĆATE LI SE JE? / Pogledajte argentinski seks simbol: Obećala je trčati s gola ako osvoje Svjetsko prventsvo

Luciana Salazar obećala je da će se skinuti i trčati gol s Diegom Maradonom ako Argentina osvoji Svjetsko prvenstvo 2010. godine. Luciana Salazar, koja ovih dana ima preko 1,4 milijuna pratitelja na Twitteru i 1,7 milijuna na Instagramu, zavjetovala se uoči turnira u Južnoj Africi. Do toga je došlo nakon što je Maradona obećao trčati oko spomenika obelisku u Buenos Airesu. Govoreći uoči prvog Svjetskog prvenstva koje će se održati u Africi, rekao je: "Ako osvojimo Svjetsko prvenstvo, skinut ću se gola i trčati po gradskom Obelisku." To je potaknulo Salazara, prekrasnu plavokosu manekenku, da da svoje posebno obećanje. Nažalost za nju i Maradonu, Argentina nije otišla do kraja u Južnoj Africi, ispala je već u četvrtfinalnoj fazi. A kako su krenuli u turnir danas vjerojatno opet neće otići do kraja.