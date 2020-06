POD TORNJEM SE UPRAVO DOGAĐA NEŠTO VELIKO: Nevjerojatno da su to realizirali; ‘Razgovaramo i s Rokom Ukićem. Mislimo jako ozbiljno’

‘S njima trojicom dobivamo konture momčadi za više sezona’

Kad smo neke stvari čuli, pročitali, doznali, pitali smo se je li to istina, kao da nismo vjerovali vlastitim očima i ušima. Donedavno se sve glasnije pričalo kako je Cibona pred gašenjem, kako ima ozbiljnih financijskih problema. Pa je došla i ta korona i klub je morao privremeno otpustiti zaposlenike, što je tada bila nužna klupska mjera, jer kako nam je direktor Domagoj Čavlović bio rekao krajem travnja mjeseca, “ne znamo kako će se razviti financiranje sporta, kako u gradu, tako i u državi”…

DOZNAJEMO: Cibona vraća zaposlenike na posao; Poništeni su im otkazi, evo koliko će zarađivati

Pod Toranj sletjele dvije bombe

Mjesec dana kasnije otpušteni zaposlenici vraćeni su na posao, a onda su pod Toranj sletjele dvije bombe. Prva je dovođenje talentiranog 21-godišnjeg reprezentativca Tonija Nakića, a nakon njega i otkriće Veljka Mršića u reprezentaciji u posljednjih godinu dana Mateo Drežnjak, odličan bek koji se isprofilirao kao prvo ime Širokog i kao takav je imao nekoliko opcija…

Jedna je bila Budućnost, a druga je bila Cedevita Olimpija. Naravno, bio je tu i Široki s kojim je Drežnjak imao dugogodišnji ugovor. Budućnost je mogla platiti najviše, ali razvoj Drežnjaka u tom klubu nije bio po mjeri. Cedevita Olimpija je poslala, pak, prijedlog odštete na 100.000 eura, a to je bilo premalo na prvoj instanci za ljude iz hercegovačkog kluba. I onda je na scenu stupila Cibona koja je na kraju pobijedila u utrci za Drežnjakom. Dva megatalentirana mlada igrača tako su priključena Roku Prkačinu i Cibona je dobila ozbiljne, strašne rekli bi smo konture momčadi za budućnost.

SJEĆATE SE DEČKA KOJI JE ODUŠEVIO U KVALIFIKACIJAMA ZA EUROBASKET U HRVATSKOM DRESU? Upravo je potpisao za Cibonu

“Ovo je samo dokaz da to otpuštanje zaposlenika nije bilo dugotrajno, nego mjera. Poljuljani smo, svi su poljuljani, ali daleko od toga da smo u nekakvoj situaciji da se gasimo. Mi još ovo ljeto trebamo potpisati prvi profesionalni ugovor s Rokom Prkačinom. To nam je sad prioritet. S njima trojicom dobivamo konture momčadi za više sezona, nije to nešto promjenjivo. Osim toga, dobivamo nešto što daje jednu pozivnicu ljudima da dođu gledati te mlade dečke. Još od one sezone 2014. kad smo osvojili ABA ligu, na svojoj sam koži osjetio što znači hrvatski igrač u odnosu na stranca. Jer jedan Blessinger koji je tada, ja bih rekao bio podjednako zaslužan uz Darija Šarića za osvajanje regionalne lige, nije bio ni ljudima ni medijima ni blizu zanimljiv kao Darijo”, kazao nam je u uvodu razgovora direktor Cibone Domagoj Čavlović i nastavio:

“Mi bi ih sad trebali imati tri. Napravili smo lavovski posao. U jednom intervjuu prije mjesec dana sam kazao kako nam je to cilj, ali mislim da nas nisu ozbiljno shvatili ljudi. Prošle godine smo sve s Nakićem dogovorili. Dogovorili smo sve i sa Šibenikom, ali je došlo do promjene u upravi Šibenika. Ta nova uprava se odlučila, kako su tek došli na čelo kluba, da praktički ne puštaju svog najboljeg igrača. Počeli su malo mijenjati uvjete koje smo praktički već bili dogovorili. Tu je puko taj prelazak Nakića iz Cibone. Na kraju smo to izrealizirali ovo ljeto i njegov dolazak nije nikakvo iznenađenje. Što se tiče Drežnjaka, njega također pratimo već dvije godine. Naš trener Velić ga dobro poznaje, on je povezan sa Širokim i pratio ga je već neko vrijeme”.

Cibona je, s obzirom na svoje financijsko stanje, teško bez neke ruke pomoći mogla sama zaključiti ovaj posao s Drežnjakom. Prema informacijama koje dopiru iz Hercegovine, dogovorena odšteta prema Širokom za njega jest 180.000 eura, koja bi se trebala isplatiti u tri rate, navode tu cifru Sportske novosti…

‘Morale su se poklopiti neke stvari i steći uvjeti’

“Morale su se poklopiti neke stvari i steći uvjeti, te su se umiješali neki ljudi koji su sa svojim prijateljskim odnosima i vezama na neki način tu priču usmjerili prema nama. Iznimno smo zadovoljni, ponosni i sretni što smo uspjeli njega potpisati jer, evo, nakon toga potpisa sam imao puno poziva, pa čak ga je i jedna budućnost htjela potpisati. Za Cedevitu svi znaju. Bilo je u opciji nekoliko španjolskih momčadi iz sredine ljestvice. I on je prepoznao tu situaciju koja bi njemu trebala odgovarati. Prepoznao je i trenera kojem vjeruje. I odlučio se na taj korak”, objašnjava nam Domagoj Čavlović.

Cibona sad ima veliku mladu trojku kakvu nema nitko u Hrvatskoj…

“Ja ću reći da nemamo samo trojku. Moram spomenuti jednog Vrankovića koji možda fizički i tijelom malo kasni u odnosu na Prkačina ili svoje vršnjake, on je 2000. godište, te jednog Gnjidića koji je 2001. godište, sina direktora Dubrave Bore Gnjidića, koji na treningu izgleda opako dobro. Da ne pretjerujem, on je budući Zoran Planinić. Malo je dva metra, play, vjerujte mi mali je NBA prospekt, čudo jedno… Ako se uozbilji, bit će stvarno ozbiljan igrač. Imamo tu jednog Rašića, Porobića, Paponju. To je generacija 2001./2002. godište. Skupa s Vrankovićem, to je generacija koja je prošle godine osvojila ABA ligu. Ima tu još talenata. To je gotovo sve od hrvatskih mladih igrača što je dobro”.

Traži se još play i centar. Nekako se čini da će novi target u Hrvatskoj postati Roko Rogić. Ili čak i bivši kapetan reprezentacije Hrvatske Roko Ukić?

“Jesmo, u kontaktu smo s Ukićem. Tražimo ne samo playmakera, nego par na poziciji playja. Spoj mladosti i iskustva. Želimo upariti dva igrača na toj poziciji koja će držati ritam momčadi i koji će hraniti te mlade lavove”, objašnjava nam Čavlović.

Sad kad smo to čuli, dojma smo kako Cibona traži i mentora za Drežnjaka, kao i za ostale. Svi znamo kakvo iskustvo i kvalitetu posjeduje Roko Ukić. Bivši je NBA igrač koji još uvijek osjeća glad za igrom, pobjedama…

Pikirali i Alekseja Nikolića

“U jednoj je varijanti on, a u drugoj su varijanti druga dvojica. Vidjet ćemo što ćemo tu prije riješiti. Podgrijavamo ga. Imali smo još jednu odličnu varijantu, ali on sad ima problema. Radi se o Alekseju Nikoliću. On je igrač Partizana. Igrao je prije dvije godine u Partizanu, pa u Bambergu, i sad se nešto s Trikerijem ne šmeka, pa su ga poslali na posudbu u Trentou prošlu sezonu. Prije nekih desetak dana sam s Partizanom dogovorio da ga oni puste nama, ali kako ima problema s kukom odlučio je napraviti tu operaciju, pa je nažalost otpao. Od njega za sad ništa. Radi se o igraču 191 cm, životinja na parketu. Slovenac srpskih korijena. Pravi pit bull”.

U najteže vrijeme Cibona je uspjela napraviti najbolji posao i povući najbolje poteze, a sad to moraju samo uokviriti s jednim dobrim parom na jedinici i s još jednim ili dvojicom visokih igrača. S tim da u klubu paze da ne zatvaraju razvoj velikoj mladoj trojki…

“Nije sve u novcima, nego i u vezama, kemijanju, improvizaciji da se tako izrazim. Mi smo napravili dobar business plan s Drežnjakom. Uz njega, Nakićeva želja je bila Cibona i on se potrudio da se to realizira. Odrekao se dijela svojih primanja jer je prepoznao Cibonu kao dobar klub za svoj razvoj. S druge strane, imate Drežnjaka za kojeg je Cedevita nudila 150 000 eura plus sponzorstva iz Atlantika. Široki to nije htio i na kraju se s nama dogovorio za manje i još u tri rate, i još smo mi našli način da platimo prvu, koja nam je najproblematičnija. Nju nismo planirali u budžetu, ali smo našli način kako ćemo ju zatvoriti.

Dobar plan

A ove druge dvije, pa bolje nam je da platimo svake godine četvrdesetak tisuća eura iz budžeta Širokom, nego da dajem 120 000 dolara za stranca na toj poziciji. Takav je plan napravljen. Bio bi nerealan kad bi rekao da će ti mladi igrači bljesnuti za pet godina, ali u iduće dvije tri oni mogu eksplodirati kroz jednu sezonu. Sva trojica… Teoretski, u idućoj sezoni bi nam igranje Europe bilo vrlo zanimljivo. Baš zato ako bi oni stasali i napredovali kao što je planirano, u idućoj bi mogli biti konkurentni. Bez obzira na manju financijsku moć upravo zbog tih klinaca koji igraju za manje novce, ali su strašno talentirani. Ante Žižić kad je igrao za nas drugu sezonu, bio je dominantan centar u ABA ligi a igrao je za 3000 eura, jer je imao takav ugovor potpisan, prvi ugovor. A kad bi tako nekog doveli, morali bi ga platiti 20 000 eura. Ili više… Već treću sezonu je vrijedio 50 000 eura mjesečno, a igrao je za 40 000 godišnje. Ti kad imaš svog mladog igrača, prvi ugovor potpiše za manju cifru i onda on eksplodira za godinu dana i imaš igrača koji vrijedi 10 puta više”, zaključio je Domagoj Čavlović.