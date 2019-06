PLAVUŠA KOJA JE ODUŠEVILA NOGOMETNI SVIJET STIGLA U HRVATSKU: Otkrila je čime joj je dečko zaprijetio ako to ne učini

Iako sada za nju zna gotovo cijeli nogometni svijet, ipak je snosila posljedice te radnje

Do 1. lipnja za Kinsey Wolanski znali su samo njeni najbliži i oni koji prate modu. Međutim, te večeri u Madridu postala je svjetska senzacija kada je utrčavanjem prekinula, ni više ni manje, finale Lige prvaka između Tottenhama i Liverpoola.

U trenutku je broj njenih pratitelja na društvenim mrežama skočio u nebo, a tek se s malim odmakom saznalo kako je riječ o djevojci poznatog jutubera Vitalija Zdoroveckog.

Iako sada za nju zna gotovo cijeli nogometni svijet, ipak je snosila posljedice te radnje.

Vraćaju se u Hrvatsku

“Malo sam bila u pritvoru, ali sve je prošlo OK’, rekla je 23-godišnjakinja za 24 sata prije nego je u polušali otkrila.

“Dečko mi je rekao da će me ostaviti ako to ne napravim pa sam pomislila: “S*anje, moram to učiniti.”

Oboje su stigli u Split. I dok Vitaliju to nije prvi posjet Hrvatskoj, američkoj manekenki jest. I tu će se zadržati samo jedan dan, ali…

“Obećao mi je da ćemo zajedno istraživati Hrvatsku, tako da se vraćamo. Da smo barem duže ovdje.”

Ovaj zanimljivi par planira u Crnu Goru, a u sedam dana i posjetiti sedam država.