PIPPENOVA BIVŠA SUPRUGA JAVNO REKLA KAKO JE ZVIJEZDI BULLSA ‘NABILA ROGOVE’: Varala ga je i s LeBronovim suigračem dok je još bila u braku

Moglo bi se slobodno reći da je Larsa sretno razvedena jer svakodnevno na Instagramu objavljuje fotografije iz svoje kuće u kojoj živi s djecom, a koju sigurno sama nije kupila od svog rada

Proteklo proljeće bilo je dosta dobro za sad već bivšu suprugu NBA legende Scottiea Pippena Larsu. Inače, Pippen se razveo od nje jer ga je prevarila, ali svejedno se u javnost gurnula tako što je komentirala neke činjenice vezane uz legendarnu generaciju Bullsa.

Nije baš jasno što radi u životu ta 46-godišnja žena osim objavljivanja provokativnih fotografija na svom Instagramu na kojoj ju prati više od 2 milijuna ljudi, no jasno je da voli uživati u pozornosti koju joj daje eksponiranje u javnosti.

[VIDEO] PIPPENOVOJ SUPRUZI PREDLOŽILI SU DA IDE SNIMATI PORNIĆE: Pogledajte zašto

Šarala naokolo

Još je otprije poznato da je Larsa Pippena prevarila s reperom Futureom, no navodno joj je on to oprostio i pokušali su “zakrpati” brak. No ipak je došlo do razvoda, a ispada da je tijekom braka Larsa izlazila i s Tristanom Thompsonom, tadašnjim košarkašem Cleveland Cavaliersa i nekadašnjim LeBronovim suigračem.

“Viđala sam se s Tristanom prije Khloe (Kardashian). Bilo je to u periodu prije nego je itko znao za njega. Dolazio je u Los Angeles, dovela sam ga na zabavu kod Kim i upoznala ga s njima. Deset dana kasnije počeo je izlaziti sa Khloe. To je u redu, nije me briga. Ja sam osoba koja ne juri za onim što nije za mene. Nikad neću trčati za muškarcem. To nikad ne radim. Ako želite biti s drugim, samo naprijed. Ja sam sama sebi dovoljna”, rekla je Larsa u podcastu Hollywood Raw.

Moglo bi se slobodno reći da je Larsa sretno razvedena jer svakodnevno na Instagramu objavljuje fotografije iz svoje kuće u kojoj živi s djecom, a koju sigurno sama nije kupila od svog rada.