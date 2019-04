PAPA FRANJO ODGOVORIO NA PITANJE JE LI MESSI – BOG: Eto, vrhovni poglavar Katoličke crkve riješio je misterij

Papa je suočen sa zanimljivim upitom

Nogometna genijalnost Lionela Messija takva je da se već uvriježilo genijalnog argentinskog igrača Barcelone opisivati kao nekog tko nije s ove planete, a ima ih koji idu i korak dalje od uobičajenih opisa poput ‘izvanzemaljac’ pa tvrde da je Messi zapravo Bog.

Papa Franjo tvrdi da nije.

Novinar misli da – je

Novinar laSexte Jordi Evole upitao je vrhovnog poglavara Katoličke crkve je li svetogrđe ustvrditi da je Messi Bog. Papin odgovor kazao je da je u teoriji to svetogrđe, a onda je uslijedio i zanimljiv nastavak. Papa Franjo je kazao da se to može reći, ali da to nije isto što i vjerovati u to pa je upitao novinara vjeruje li on da je Messi Bog.

“Da”, odgovorio je Evole.

“Ja ne”, otpovrnuo je papa dodavši i da su to samo popularni izrazi koje ljudi koriste te o svom sunarodnjaku, prenosi Marca, rekao i da ‘je vrlo dobar, ali nije Bog’.