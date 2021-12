Nekad je bila prespektivna MMA borkinja, no danas je njena perspektiva bitno promijenjena. Paige VanZant je izašla iz UFC-a te postala članica Bare-Knuckle FC organizacije.

Riječ je o natjecanju u kojem se borkinje i borci tuku bez rukavica, a to se smatra najkrvavijim i najbrutalnijim borilačkim sportom na svijetu.

VanZant je osjetila na svom licu tu brutalnost jer je udvije dosadašnje borbe koje je odradila upisala jednako toliko poraza.

Ne zamara se previše borbama

No nije joj to glavna okupacija ovih dana. VanZant je skupila vojsku fanova na društvenim mrežama, pogotovo Instagramu. Pokrenula je i svoju Only Fans stranicu, na kojoj objavljuje videa za odrasle. Tu stranicu promovira putem Instagrama, a u posljednjem je videu nastupila u oskudnom izdanju te je pričala o tome što ju napaljuje.

Pogledajte video i sve će vam biti jasno: