Jaqueline Sousa ima dijete sa zvijezdom Premier lige

Britanskim medijskim prostorom, posebno onim žutim, prošlog tjedna je odjeknula ispovijest kako je hostesa Jaqueline Sousa (33) bila u tajnoj vezi dvije godine s ipak neimenovanom oženjenom zvijezdom Premier lige iz koje imaju kćerkicu od devet mjeseci.

HOSTESA OSTALA TRUDNA S OŽENJENIM NOGOMETAŠEM: ‘Zvijezda Premier lige slala mi je poruke čak i sa svog vjenčanja’

A married Premier League star fathered a baby during a secret two-year fling with an event hostess, Jaqueline Sousa(surname changed for legal reason), 33. The ace even texted Jaqueline Sousa from his wedding begging her to stay with him, it was revealed. pic.twitter.com/YC446JKIyd — yinksukblog (@yinksukblog) April 4, 2021

Poslala pismo klubu u kojem igra

Jedan od najčitanijih otočkih tabloida The Sun javlja kako je oženjena zvijezda Premier lige ignorirala snap chat svog djeteta, što je razbjesnilo spomenutu Jaqueline Sousu koja je kazala kako može nju odbaciti i ignorirati ali kako to ne može napraviti maloj. Zbog toga je i pokrenula parnicu kako bi dokazala da je upravo on otac djeteta kojeg se odrekao i kako bi morao plaćati alimentaciju, novi je detalj iz ove priče koja već osam dana trese Otok.

Stoga, atraktivna Jaqueline Sousa je, putem svog odvjetnika, poslala i pismo klubu u kojem zvijezda igra u kojem ga obavještava da je podnijela zahtjev za očinstvom zbog uzdržavanja.

Ali Jaqueline (33) rekla je u nedjelju za The Sun:

“Nisam čula ni riječi nakon toga. Znao je da će ovo izaći na vidjelo, ali odlučio je to ignorirati. Misli da će možda to nestati, ali vrlo je glup. Može mi okrenuti leđa, ali ne i našoj kćeri. Poslao sam mu slike i video snimke naše djevojčice u šetnji, a on nije ni odgovorio na njih. Koliko je to bezdušno? Ona je njegovo vlastito tijelo i krv i on je tako ignorira. To je isti čovjek koji inzistira, koji se ponaša, glumi da je obiteljski čovjek. To je samo loš vic. Da ljudi znaju kroz što me natjerao da prođem, bili bi šokirani. ”

Married Premier League star had secret baby with stunning mistress Jaqueline Sousa – and texted her at his wedding pic.twitter.com/QW7NYIOVTc — Sports Prophet247 (@Absolutefootba2) April 4, 2021

Slao joj poruke s vjenčanja i medenog mjeseca

Prošli tjedan Jacqueline je ispričala kako joj je ta neimenovana Premier ligaška zvijezda poslala poruku sa svog vjenčanja i medenog mjeseca. Njihova kći sada ima devet mjeseci i, na snimkama koje je The Sun vidio u nedjelju, nevjerojatno sliči nogometašu kojem ni oni ne otkrivaju identitet, vjerojatno zbog straha od tužbe. Jaqueline Sousa tvrdi da joj je zvijezda poslala poruku s vjenčanja u kojoj je moli da ostane s njim…

“Dok je bio u avionu i putovao na svoj medeni mjesec i dalje mi je slao poruke. Rekao je da je samo htio biti siguran da ću biti tu za njega kada se vrati. Zakleo mi se na vječnu ljubav, rekao je da će me voljeti do kraja života. Obećao mi je da će mi kupiti stan ako ga ne napustim.”

Jaqueline je još dodala:

“Nakon što sam razgovarala s vama, očekivala sam da će stupiti u kontakt samnom ali ništa se nije dogodilo. Sad ćemo vidjeti što će se dogoditi na sudu – ako se uopće trudi prisustvovati na njemu. Znao je da postoji šansa da se ovo dogodi. Rekao je da me voli. Bila sam istinski zaljubljena u njega. Mislila sam da sam u bajci. Sve je na kraju postala noćna mora. ”