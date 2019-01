VRUĆI BIKINI MODEL POMUTIO NEYMARU RAZUM : ‘Možda mu kosa otpada, ali to ga ne spriječava da ima zanosnu djevojku’

View this post on Instagram

Vamos lá, como todo mundo sabe, eu sempre fui magrinha, igual a foto da esquerda! Quase sempre meu corpo era assim, 46kg e no maximo 48kg… eu não engordava por nada, tentei varias coisas e nada. Porém anticoncepcional influencia MUITO no corpo da mulher, e eu tive que mudar o meu, pq estava com problemas no antigo…. e nessa mudança de anticoncepcional eu engordei 6 kilos em media de 3 meses ou menos! atualmente com 52kg!! estou esclarecendo por aqui, por que muitas meninas estão me perguntando o nome do remédio. Eu não posso indicar remédios por que não entendo nada disso e não sou médica. não fiz dieta nem nada do tipo, foi por um acaso que deu certo pro meu corpo. Pelo menos eu estou achando! Apesar de estarem preocupados e falando q estou “gordinha” eu estou muito feliz e amando meu corpo do jeitinho que está 😊 e não é milagre viu? tudo engordou inclusive a pancinha kkk … e não achem que me ofende comentar “nossa ta mais gordinha” “nossa ta bochechuda” … porque eu estou me amando! não se preocupem! Eu nunca vou agradar a todos, e nem quero! E nem faço questão! Não sou perfeita e nunca vou ser, Obrigada de nada ❤️ . Ps: não tenho silicone, o anticoncepcional tambem pode fazer os seios aumentarem. ou não. . . #sejafeliz #sejavoce #seame #somoslindas #sempadrao