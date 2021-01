JEDNA OBJAVA I FOTOGRAFIJA UPRAVO SE DIJELE INTERNETOM: ‘Državni aparat je zakazao i idu sa spinovima da su navijači za*ebali’

‘BBB su napravili sačekušu Torcidi i u toj sačekuši im predali lopate’

Facebookom se upravo dijeli objava sa fotografijom torcidaša i Boysa koja na svoj sarkastični i duhoviti način objašnjava što Bad Blue Boysi rade Torcidi, Torca BBB-ovcima, i ostali hrvatski navijači jedni drugima. Objavu prenosimo u cjelosti:

‘BBB su napravili sačekušu Torcidi i u toj sačekuši im predali lopate’

“BBB su napravili sačekušu Torcidi i u toj sačekuši im predali lopate, a oteli im cerade i užad. E, sad ista ta Torcida radi sačekušu Armadi kojoj daju vodu i potrepštine jer Armada ide u drugo selo gdje još nitko nije bio. A čuo sam da su Funcuti zajedno sa Demonima kad su se susreli sa Kohortom pružili ruke i zajedno čovjeku pokrili kuću sa onom ceradom koju su BBB oteli Torcidi u onoj prvoj sačekuši. Državni aparat je zakazao, prozivaju ih za robne zalihe, za pomoć ljudima koji istu nisu dobili i sad idu sa spinovima da su navijači nešto za*ebali”, stoji u objavi.

‘Navijači su glavinjali, pili i tukli se po terenu’

Šef Civilne zaštite Damir Trut šokirao je hrvatsku javnosti izjavom i kazao ovo:

“To što su se navijači organizirali, to je želja nekome pomoći i to je ok, ali u tom trenutku to nije bilo dobro. Trebali su pričekati par sati ili dana. I što su napravili? Zakrčili su nam sve i nisu službe mogle prolaziti. Onda smo imali sad nekoliko dana ljude koji su tu glavinjali, pili i tukli se po terenu. Morali smo se baviti njima umjesto stradalima. Ja ih sve poštujem, i ja sam bio navijač, imaju srce i snagu, ali kad ih je ovdje 2000, pa malo budu divlji, to nam stvara probleme. Možda za koji dan da dođu organizirani, a ne odjednom 1600…”