‘Bacaju sve više sumnji na to da je poljudski skandal zapravo mogao biti režiran u samom Hrvatskom nogometnom savezu’

Politički tjednik Nacional dobio je potvrdu da je splitski stadion Poljud danima uoči sporne utakmice Hrvatske i Italije 12. lipnja 2015. godine bio pod potpunom kontrolom HNS-a, koji je za tu priliku posve neuobičajeno otkazao višegodišnju suradnju s dvjema splitskim zaštitarskim tvrtkama i doveo vlastitu.

Svastika se vidjela 48 sati prije utakmice

SRAMOTA I SKANDAL: Kukasti križ na terenu u Splitu!?

Tijekom prvog poluvremena utakmice Hrvatska-Italija na južnom dijelu poljudskog travnjaka primijećen je višemetarski simbol koji je svojim izgledom podsjećao na nacistički znak kukasti križ. U poluvremenu utakmice djelatnici stadiona su pokušali popraviti taj dio travnjaka ali i u drugom poluvremenu utakmice taj dio je i dalje svojim izgledom podsjećao na “svastiku”. Na kraju se ispostavilo da je to i bila svastika koja se još vidjela 48 sati prije, prema javljanju RTL-a, što možete vidjeti u priloženom videu gore…

‘Mamić je nehotice izrekao neistinu’

KONAČNO MOŽEMO ODAHNUTI: Hrvatska doznala kaznu zbog poljudske svastike

Kukasti križ “ponosno” je stajao na travnjaku tijekom cijele utakmice, a ta je sramota obišla ne samo Europu, nego i cijeli svijet! Do dan danas počinitelji nisu pronađeni. Bio je to jedan od najvećih nogometnih skandala u povijesti mlade nam i napaćene države.

“Osuđeni i odbjegli gazda Dinama Zdravko Mamić u svom je višesatnom intervjuu za Podcast Inkubator, emitiranom prošloga tjedna, po svemu sudeći nehotice izrekao neistinu koja upućuje na to da o jednom vrlo eksponiranom incidentu, koji je nanio iznimnu štetu hrvatskom nogometu i ugledu same države – iscrtavanju tzv. svastike na terenu stadiona Poljud 2015. godine – on zna znatno više nego što se dosad činilo. Njegovo teatralno inzistiranje na tvrdnjama da su za kukasti križ na terenu odgovorne ‘političke strukture koje su željele prikazati Hrvatsku kao fašističku državu’, a onda i slaganje s voditeljem spomenutog intervjua koji je iznio potpuno netočne podatke, bacaju sve više sumnji na to da je poljudski skandal zapravo mogao biti režiran u samom Hrvatskom nogometnom savezu, odnosno u krugu ljudi bliskom Zdravku Mamiću”, stoji u tekstu Nacionala koji još piše kako je Zdravko Mamić, pravomoćno osuđeni kriminalac i bjegunac od hrvatskog pravosuđa, je u to doba sasvim otvoreno gospodario i Savezom, i reprezentacijom, i kompletnim hrvatskim nogometom.

‘Poljud je danima uoči spomenute utakmice bio pod potpunom kontrolom HNS-a’

“Zdravku Mamiću i njegovoj kliki u HNS-u pojavljivanje svastike na terenu tijekom utakmice protiv Italije zapravo je savršeno odgovaralo, a Nacional je prošloga tjedna u razgovoru s više upućenih sugovornika dobio potvrdu za jedan ključni detalj: splitski stadion Poljud, naime, danima uoči spomenute utakmice bio je pod potpunom kontrolom Hrvatskog nogometnog saveza, koji je za tu priliku posve neuobičajeno otkazao višegodišnju suradnju s dvjema splitskim zaštitarskim tvrtkama i doveo treću, vlastitu. Čak je, kako je potvrđeno za Nacional, samo za tu prigodu iz Zagreba u Split doveden određeni broj redara, i to onih koji inače na stadionu Maksimir osiguravaju utakmice reprezentacije GNK Dinama”, ističe Nacional.

Radi se o možda ključnom detalju jedne od najvećih afera u hrvatskom nogometu koji se u javnosti dosad spominjao tek u naznakama, a vrlo je znakovito da je Zdravko Mamić u spomenutom podcastu pokušao plasirati lažnu tvrdnju koja je u skladu s više napisa koji su se kontinuirano pojavljivali mahom na opskurnim internetskim portalima, obično desne provenijencije.