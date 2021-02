OTIMAO LJUDE I JAVNO IH PONIŽAVAO: Zašto već nakon ovih dramatičnih snimki zloglasni Velja Nevolja nije uhićen?! ‘Idemo po Kimija’

‘Kimi i ja smo dvije najveće pi*ke i nećemo više nikad ići na tekme i lagati djecu da su Principi kriminalci’

Stupce crne kronike u Srbiji proteklih dana naveliko puni ime Veljka Belivuka (32) zvanog Velja Nevolja. On je prije desetak dana uhićen zajedno sa svojom kriminalnom organizacijom bliskoj crnogorskom kavačkom klanu zbog sumnje u počinjenje najtežih oblika kaznenih djela poput otmice, likvidacije, mučenja, trgovanje narkoticima… Belivuk je vodio jedan od najvećih klanova na Balkanu i kao takav se donedavno slobodno šetao po Crnoj Gori, sastajao sa šefovima kavačkog klana Radojem Zvicerom i Slobodanom Kašćelanom, a sada je iza rešetaka i njegova jeziva zlodjela svakodnevno se pojavljuju u javnost…

Principi vladaju Jugom, Partizanovci su suprostavljena im frakcija

ŠOKANTNI DETALJI: ‘Gospodar Partizana’ na monstruozan je način zavladao tribinom; Koristio je jednu posebnu metodu među navijačima

Velja Nevolja je i vođa Grobara, točnije vladajuće frakcije “Principi” (bivša ekipa Janjičari) u toj beogradskoj navijačkoj grupi. On je koristio ovu navijačku grupu za svoje kriminalne radnje, a u navijački svijet ušao je tek u svojim dvadesetima i čovjek veze nema s navijanjem i navijačkom supkulturom, osim kroz kriminal. Belivukova kriminalna grupa bila je dobro organizirana i krila se iza navijačke frakcije Partizana, koju je nekad vodio njegov prijatelj s kojim se kriminalno odmah kliknuo Aleksandar Stanković poznatiji kao Sale Mutavi, koji je ubijen u sačekuši u blizini beogradskog Centralnog zatvora.

Belivuk je, inače, uhapšen na Rudniku gdje je navodno išao spaliti vozila korišćena u kaznenim djelima. Mediji u Srbiji pišu da je on u tom automobilu svojevremeno snimljen prometnom kamerom u razgovoru s Goranom Veličkovićem Goksijem, kome se gubi svaki trag od kolovoza prošle godine. Veličković je sa Milošem Radosavljevićem Kimijem oformio navijačku grupu “Partizanovci”, koji su suprostavljena frakcija Principima u borbi za prevlast na Partizanovom Jugu.

Belivuka su srpski tabloidi povezivali i s bivšom državnom tajnicom MUP-a Dijanom Hrkalović, koju sad, pak, povezuju s navodnim prisluškivanjem predsjednika Vučića.

Natjerali ga da prizna kako su Partizanovci pi*ke i kako su Principi jedina ispravna priča

Pitanje koje se postavlja je zašto pripadnici MUP-a i BIA (srpska obavještajna služba) nisu Belivuka uhitili prošle godine, budući da se 6. siječnja 2020. godine pojavila snimka na kojoj se vidi vođa “Partizanovaca” Rade Petrović, kako javno priznaje, da je zajedno sa Milošem Radisavljevićem Kimijem izdao Partizan. I sve to je rekao kao taoc grupe “Principi”.

Srpski mediji sad prenose kako su tada pisali tamošnji režimski mediji, na toj snimci koja se pojavila na You Tubeu i društvenim mrežama su prisutni navijači Partizana sa južne tribine okupljeni pod zastavom “Principa”, predvođeni Veljom Nevoljom, za koje se pretpostavlja i da su snimili prvi video. A na toj snimci se vidi kako “čuvaju” Radeta Petrovića, točnije drže ga kao taoca i nagovaraju ga da ponovi “kako su on i Kimi “p**ke” koje su prodale Partizan”, da bi zatim uslijedila izjava jednog prisutnog koja je sve ostavila bez daha.

On je putem ovog drugog videa snimljenog u kafiću pozdravio Miloša Radisavljevića Kimija, poručio mu indirektno “kako je on sljedeći”.

“Brate, nemoj se javljati Kimiju, sad njega idemo tražiti”, čuje se na snimci dolje od strane Belivuka.

Inače, Petrović je, uz već spomenuto priznanje, bio primoran kazati i kako je ekipa Grobara okupljena pod krpom “Principa” jedina “ispravna priča, a da su on i Kimi izdali Partizan”. Spominje se na društvenim mrežama kako je Rade u trenutku “priznanja”, prema sebi imao uperen pištolj, ali on se na snimci ne vidi. Iako, to se po ponašanju Radeta Petrovića lako može zaključiti, prelagano govori sve što mu ovi kažu.

‘Mi smo pi*ke, gasimo se, Kimi i ja smo dvije najveće pi*ke i nećemo više nikad ići na tekme i lagati djecu’

“Mi smo pi*ke, gasimo se, Kimi i ja smo dvije najveće pi*ke i nećemo više nikad ići na tekme i lagati djecu da su Principi kriminalci. Principi su jedina ispravna priča i tako će uvijek biti”.

Petrović je bio jedan od najaktivnijih navijača Partizana na košarkaškim utakmicama crno-bijelih, gdje je i pokrenuto pogrdno skandiranje predsjedniku države Aleksandru Vučiću, pa se tada navodilo da je to bio pokušaj “Principa” da to skandiranje i prestane. Inače, Velja Nevolja prijatelj je s Danilom Vučićem, bratom Aleksandra Vučića.

Već tada kada su puštene snimke u javnost bilo je dovoljno dokaza da se slobode liši navijačka ekipa predvođena Belivukom, međutim to se tada nije dogodilo. Ali zato je prije desetak dana kad su Aleksandar Vulin, ministar policije, i predsjednik Aleksandar Vučić, slavodobitno istaknuli kako je zadan veliki udarac mafiji.