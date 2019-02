OSVOJILA JE SRCE NAJVEĆEG U POVIJESTI: Ima šest naslova prvaka, ali ona je njegov najveći dobitak

View this post on Instagram

What a special night. Congratulations Patriots! Congratulations my love! Your tireless commitment, discipline and hard work never ceases to amaze me. We love you! Photo: Kevin C. Cox 👏🏻✨❤️🙏 Que noite especial. Parabéns Patriots! Parabéns meu amor! Seu comprometimento incansável, disciplina e trabalho duro sempre me surpreendem. Nós te amamos!