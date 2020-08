OSVANUO VIDEO NEUERA KAKO PJEVA BEZVREMENSKI HIT JASMINA STAVROSA: Legendarni Nijemac obožava Dalmaciju i Hrvatsku

Osvajač Lige prvaka s Bayernom i jedan od najboljih vratara svijeta Manuel Neuer obožava Hrvatsku, a voli i hrvatske pjesme. Tako je na Facebook profilu Nogometnih novosti osvanuo video s Neuerovog godišnjeg odmora u Dalmaciji na kojem pjeva bezvremenski hit Jasmina Stavrosa: “Dao bi sto Amerika”.

POZNATI LOVAC NA NACISTE ŽESTOKO IZVRIJEĐAO NEUERA ZBOG HRVATSKE PJESME: ‘Ti ili si fašist ili si glup!’

“Sve na svijetu ja bi dao, tek da sjednem na verandu, pa uz karte i bevandu brojim valove”, pjeva Manuel Neuer sa svojim društvom.

Inače, legendarni njemački golman izazvao je burne reakcije u Njemačkoj nakon što je prošlog mjeseca snimljen kako na odmoru u Hrvatskoj u jednom kafiću pjeva domoljubnu pjesmu Marka Perkovića Thompsona, “Lijepa li si”.

Manuel Neuer singing "Lijepa Li Si" is a unique thing to see.

