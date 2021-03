Foto: Screenshot: You Tube

‘Odnio sam ga na centar i tamo je nesretnik platio glavom za svu tu moju muku’

U povijesnim knjigama Hajduka kao i u onim navijačkim jedan od datuma koji je zlatnim slovima upisan svakako je i 11. travanj 1984. godine. Dan je to kad je Hajduk slavio 2:1 u prvoj utakmici polufinala Kupa Uefe protiv Tottenhama, ali i utakmica koja je ostala u pamćenju ne samo zbog euforije koja je vladala za ovaj dvoboj i navale za ulaznice (na Poljudu zaprimili rezervacije za čak 130.000 ulaznica, a mjesta na Poljudu bilo je samo za 40.000 najsretnijih), već i po jednom bizarnom događaju koji sad ima status legendarnog u povijesti navijačkog puka Bijelih.

VIDEO: Kako su na Poljudu klali pijetla i razbili Spurse!

‘Planirao sam jedno, dogodilo se drugo’

Naime, jedan je navijač iz Paljuva pored Benkovca Ante Baraba došetao na centar Poljuda i “zavrnuo vrat” pijetlu, koji je trebao simbolizirati maskotu Tottenhama – tetrijeba.

“Planirao sam jedno, dogodilo se drugo… Znate da u ljubavi nema puno pameti. Tako je i taj moj ‘pivac’ umjesto da postane nagrada najboljem igraču Hajduka, skončao svoj put na centru Poljuda”, otkriva za 24sata Ante te dodaje kako pijetao nije zabunom donesen na Poljud:

“Znao sam da je u grbu Tottenhama tetrijeb, ali tko će naći tetrijeba… Prijatelj je pokušavao mjesec dana uloviti tetrijeba po Gorskom kotaru, ali nije uspio, pa sam od kuće uzeo ‘pivca’ i ponio ga na utakmicu. Tetrijeb – ‘pivac’, nije to velika razlika, svima je bilo jasno na što se misli”, objašnjava Ante.

Plan je bio da pijetao bude atrakcija utakmice i da ga nakon pobjede u koju nitko nije sumnjao Ante pokloni najboljem igraču Hajduka…

“Bio je atrakcija cijeli dan po Splitu. Družili smo se Englezima po gradu, feštali, pili i pjevali, a oni su se fotografirali s njim. Tko je želio fotografiju ili pero za uspomenu, morao je platiti piće za sve… Više se taj dan ‘pivac’ najeo i napio, nego ikad prije, nije mogao ni stajati na nogama pa sam ga nosio cijeli dan po gradu. Hajduk je igrao loše, gubili su 0:1, bili smo svi jako razočarani igrom i rezultatom, a ja sam znao da me po povratku čeka i zezanje prijatelja zbog ‘pivca’. I eto, odnio sam ga na centar i tamo je nesretnik platio glavom za svu tu moju muku. Koliko sam ja čuo, završio je u loncu, pripremili su ‘tingul‘ od njega. A bio je pravi, domaći, preko 3,5 kilograma”, kazao je Ante Baraba. Inače, Hajduk je kažnjen zbog tog incidenta ali ne zbog pijetla nego zbog toga što je njihov navijač ušetao na teren. Splitski klub na kraju je kažnjen s dvije utakmice nastupa 300 kilometara izvan Splita.

‘Hajduk je 1984. godine sjajnim partijama stigao do polufinala Kupa UEFA-e’

Podsjetimo, Hajduk je 1984. godine sjajnim partijama stigao do polufinala Kupa UEFA-e. Tu je izvrsnu Hajdukovu momčad zaustavio upravo Tottenham, i to zbog pogotka u gostima. U Splitu je bilo 2:1 za Hajduk (Gudelj, Pešić / Falco), a u Londonu 1:0 za domaće (Hazard). Tottenham je potom u finalu bio bolji od belgijskog Anderlechta i to mu je dosad posljednji europski trofej.

Za Pijetlove je tada igrao i proslavljeni Argentinac i bivši trener Dinama, tadašnje Croatije Osvaldo Ardiles, koji je ujesen 1999. trenirao maksimirski klub, odvevši ga u Ligu prvaka. U uzvratu u Londonu Hajduk je bio puno bolji, Prekazi je s 35 metara pogodio stativu, a Pešić je predriblao cijelu obranu Tottenhama i umjesto da sam ušeta u gol, poslao je loptu polako prema mreži, natrčao je kapetan Steve Perryman i spasio Tottenham od eliminacije.

Tottenham je ujedno prvi suparnik Bijelih u povijesti europskih kupova. Prvi Hajdukov izlazak u Europu datira iz 1967. godine, kada ga je u 1. kolu Kupa pobjednika kupova svladao Tottenham usred Splita sa 2:0. U Londonu je bilo 4:3 za Engleze, a pogodak za 3:0 na toj utakmici postigao je kasnije slavni trener i engleski izbornik Terry Venables.

Hajduk triput eliminiran od Tottenhama

Posljednji je njihov okršaj bio 1991. godine, također u 1. kolu Kupa kupova. Nakon Hajdukove pobjede s 1:0 dalekometnim projektilom Marija Novakovića u Linzu, gdje su Splićani glumili domaćine, Tottenham je u uzvratu slavio s 2:0.

Inače, Hajduk je triput eliminiran od Tottenhama, a Dinamo jednom i sad prijeti da bude eliminiran i drugi put. Bilo je to prije 13 godina u sklopu skupine Europske lige, točnije 6. studenog 2008. Dinamo slab, Tottenham razoran, iako je držao zadnje mjesto na ljestvici Premier lige. Darren Bent je dao tri gola, Tom Huddlestone jedan.