OGLASIO SE I OPTUŽENI CRISTIANO RONALDO: ‘To je fake news, žele se promovirati preko mog imena’

Cristiano Ronaldo je u velikim problemima, ali ne zvuči previše zabrinuto

Američka policija je potvrdila kako je otvorila istragu protiv portugalske nogometne zvijezde Cristiana Ronalda zbog navodnog silovanja Amerikanke Kathryn Mayorga 2009. godine u jednom hotelu u Las Vegasu.

Amerikanka je u razgovoru za njemački tjednik Der Spiegel optužila napadača Juventusa da ju je 13. lipnja 2009. silovao u svom apartmanu u Las Vegasu. Ronaldo joj je iduće godine isplatio 375.000 dolara za šutnju, no osam godina kasnije odlučila ga je tužiti.

Njemački tjednik tvrdi kako ima dokumente koji potvrđuju riječi danas 34-godišnje žene, Portugalac tvrdi kako je sve lažna vijest, njegovi odvjetnici prijete tužbom, no policija u Las Vegasu ne misli tako te je ponovno otvorila slučaj. Kathryn Mayorga je tužbu na 34 stranice podnijela prošlog mjeseca na Okružnom sudu u Nevadi.

“Slučaj je ponovo otvoren u rujnu 2018. godine. Ova istraga je u tijeku i za sada neće biti otkriveni novi detalji o njoj,” stoji u kratkom priopćenju policije iz Las Vegasa.

Fake news

Oglasio se i Portugalac koji tvrdi kako je sve ‘fake news.”

“Ne, ne, ne. Ono što su rekli danas su lažne vijesti. Oni se žele promovirati koristeći moje ime. To je normalno. Žele biti poznati izgovarajući moje ime, ali to je dio posla,” komentirao je Portugalac optužbe za silovanje u video poruci.

Kathryn Mayorge je 2009. radila u jednom noćnom klubu kao hostesa. Ronaldo joj je prišao i ponudio piće, te pozvao na druženje u njegov hotelski apartman. Kasnije su se ona i njezine prijateljice našle s Ronaldom i njegovom pratnjom, te su svi otišli u Ronaldov apartman. Veći dio društva se zabavljao u jacuzziju, dok je Ronaldo ‘krenuo u akciju’. Mayorga tvrdi kako je Ronaldu jasno dala dio znanja kako ne želi seksualni odnos, no Ronaldo ju je odvukao u spavaću sobu i analno silovao.

“Nakon što me silovao mi se ispričao. Kleknuo je i rekao kako je on 99 posto dobar momak, no ne zna za ovih 1 posto,” kazala je Mayorga za Der Spiegel.

Ranije podnijela tužbu

Amerikanka je već 2009. podnijela tužbu, no potom je popustila pod pritiskom Ronaldovih ‘fixera’ i pristala na izvansudsku nagodbu. Na pitanje zašto je uzela novac i šutjela godinama, Mayorga je navela kako je bila “prestravljena zbog njegove slave i popularnosti”. Tvrdi i kako se zbog svega odala alkoholu te da je često pomišljala na samoubojstvo.

“Pretrpjela sam emocionalne i tjelesne ozljede. Imam posttraumatski poremećaj i veliku depresiju,” kazala je Amerikanka dodavši kako nije željela da se njezino ime povlači po medijima.

Ronaldo je navodno već 2009. priznao kako je imao seksualni odnos s tom djevojkom, međutim tvrdio je kako nije bilo silovanja.

“Rekla je da ne želi, ali se učinila dostupnom. Govorila mi je ‘Nemoj, nisam kao druge’ i poslije sam se ispričao,” kazao je Ronaldo svojim odvjetnicima koji su njegovo ‘priznanje’ proslijedili američkim istražiteljima.

Inspirirao ju je #MeToo pokret

Mayorga, koja je u međuvremenu diplomirala novinarstvo na sveučilištu Nevada, je otkrila kako ju je inspirirao pokret #MeToo protiv seksualnog nasilja. U američkoj saveznoj državi Nevadi nema zastare za silovanje, a ukoliko se dokaže kako je Portugalac silovao Amerikanku prijeti mu doživotni zatvor.

Georgina Rodriguez (23) je stala zaručniku u obranu. “Prepreke ispred sebe uvijek transformiraš u impuls i snagu da pokažeš koliko si velik. Volim te Cristiano,” poručila mu je manekenka.