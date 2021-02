OGLASILA SE SLAVNA SKIJAŠICA I BIVŠA DJEVOJKA TIGERA WOODSA: Lindsey Vonn potresena teškom nesrećom golfera

Jedan od najboljih golfera svih vremena 45-godišnji Amerikanac Tiger Woods izletio je automobilom s ceste u predgrađu Los Angelesa, a pri prevrtanju je doživio teške i višestruke ozljede nogu.

Nesreća se dogodila u 7.12 ujutro po lokalnom vremenu u blizini naselja Rolling Hills Estates i Rancho Palos Verdes, priopćili su iz ureda šerifa za područje Los Angelesa.

Slike s mjesta nesreće su pokazale automobil prevrnut na bok i sa značajnim oštećenjima prednjeg dijela. Woods je ostao zarobljen u vozilu pa su bila potrebna posebna kliješta kako bi ga djelatnici hitne službe mogli izvući iz oštećenog automobila.

“Tiger Woods je sudjelovao u prometnoj nesreći jutros u Kaliforniji te je pretrpio višestruke ozljede nogu. Nalazi se na operaciji pa zahvaljujemo na privatnosti i podršci”, izjavio je Woodsov zastupnik Mark Steinberg koji je dao izjavu Danielu Rapaportu iz Golf Digesta.

Vijest o nesreći došla je i do Woodsove bivše djevojke, jedne od najboljih skijašica svih vremena, Lindsey Vonn. Umirovljena skijašica Vonn je bila s Woodsom tri godine, a razišli su se 2015. godine i ostali su u dobrim odnosima.

“Molim se za TW trenutno”, napisala je Lindsey na svom Twitter profilu.

Praying for TW right now 🙏🏻

— lindsey vonn (@lindseyvonn) February 23, 2021