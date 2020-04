ODBILA MEGAZVIJEZDU ČAK DVA PUTA PRIJE NEGO ŠTO SE UDALA ZA NJEGA: No, na tajnom vjenčanju napravio je kardinalnu pogrešku

View this post on Instagram

Me gustaría tenerte cerca… Me gustaría poder apretar tu piel, sentir tus besos o escucharte cantar. Me gustaría no tener que conformarme con el olor de tu ropa, la que dejaste en un armario esperando por ti. Me gustaría no tener tantos despertares vacíos, me gustaría no ver más atardeceres sola. Mucha gente critica porque es lo más fácil, pero no saben que aunque se tomen decisiones en la vida por coherencia, porque estamos en un mundo capitalista que hay que trabajarse para tener autonomía, el corazón en soledad duele. Hace mucho tiempo que no expongo sentimientos públicamente, pero me gustaría que se ahorraran de una vez los comentarios de “ por qué no vives en Brasil” “por qué dejas a tu marido solo” y muchas otras frases machistas que no pienso ni mencionar, que limitan la mentalidad de una mujer trabajadora y autosuficiente… Trabajo, me exijo cada día en conseguir más opciones de trabajo de las que tenía el día anterior, crear, aprender… Aunque lo que me gustaría sea otra cosa, le echo ovarios para seguir creciendo profesionalmente, porque eso de vivir con la tarjeta del marido sin dar palo al agua, se quedó en la época pica piedra. Tengo corazón, principios y valores… ¿y vosotras?